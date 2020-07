Ministerstvo zdravotníctva rokuje s Európskou komisiou, chce objednať 3 milióny vakcín

Ministerstvo zdravotníctva rokuje s Európskou komisiou o očkovacej látke proti koronavírusu. Na tlačovom brífingu po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Ako dodal, Európska komisia rokuje s ďalšími piatimi veľkými dodávateľmi očkovacej látky, ktorá je aktuálne vo vývoji. Pre Slovensko by chcel rezort objednať tri milióny vakcín.

Ako uviedol minister, rezort očkovanie proti COVID-19 neplánuje zaviesť ako povinnosť, avšak v niektorých prípadoch bude podľa Krajčího odporúčanie na očkovanie zmysluplné. Odporúčať sa bude aj v súvislosti s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskej únie a Európskej komisie najmä pre seniorov nad 56 rokov či chronicky chorých pacientov. Dôležité podľa ministra je, aby boli zaočkovaní aj pracovníci domovov sociálnej starostlivosti a zdravotnícky personál. Zvážiť by to mali podľa neho aj ľudia, ktorí cestujú.