Veľký letný horoskop od veštkyne Zany: Bude to búrlivé!

Leto je už v plnom prúde a do našich životov prinieslo množstvo spomienok. Aj tých na lásku. Ani náhodou sa však nekončí a nové prázdninové príbehy na nás ešte len čakajú.

Niekto prežije iskrivú letnú lásku, niekto krátky flirt a iný zas nájde počas dovolenky trvalý vzťah. Čo predpovedá čitateľom Nového Času Nedeľa renomovaná veštkyňa Zana?

Baran | 21. 3. – 20. 4.

Váš vzťah bol na začiatku júla podrobený skúške. Osôbka z partnerovej minulosti sa zrejme vplietla medzi vás dvoch, pričom sa situácia mohla dostať až na úroveň nevery. Dôjsť mohlo k prudkej výmene názorov, ktorá môže byť predzvesťou začiatku konca. Veľmi pozorne vážte slová, ktoré vyslovíte! O priazeň opačného pohlavia nebudú mať v prvých dvoch augustových týždňoch núdzu nezadané srdiečka. No i napriek tomu, že dlhé letné večery trávite osamote, túžiac po horúcej vášni, je v popredí otázka - naozaj chcete zabŕdnuť do flirtov, ktoré by vás mohli stáť priveľa? A preto kroťte svoju zvedavosť a nepúšťajte sa do dobrodružstiev, ktoré by boli pre vašu budúcnosť nestabilné. Tí z vás, ktorí ste v dlhoročných manželstvách, vy sa začiatkom septembra zamerajte výlučne na vzťah a spoločne so svojou polovičkou nájdite stratenú harmóniu a nehu. A to, čo bolo, už viac nevyťahujte, pretože minulosť sa zmeniť nedá!

Láske prajú dni: 27. júl, 6. a 17. august, 26. august, 21. september

Krízové dni – hádky: 31. júl, 10. a 15. august, 12. september

Býk | 21. 4. – 20. 5.

V partnerstve sa na prelome júla a augusta začne schyľovať k malým búrkam, no vnímajte ich priaznivo, pretože vyčistia vzduch a vy sa pozriete na svoju lásku novým pohľadom. Apríloví Býci nadviažu v tomto období pekné kamarátstvo, ktoré môže časom prerásť až do veľkej lásky. Uprostred augusta sa nevyhnete žiarlivostným scénam, ktorými vás potrápi vaša polovička. A hoci príčinou budú malichernosti, predsa len nerozdúchavajte zbytočne oheň nevhodnými argumentami. Namiesto toho sa snažte vo vzťahu nájsť rovnováhu a voľné chvíle trávte spoločne. Býci narodení po 14. máji môžu začať súkromie radikálne meniť od posledného augustového týždňa. Avšak, určite neriešte veci, na ktoré ešte nedozrel čas a napredujte rozvážne. Septembrová hádka s dobrým priateľom vás zabolí a zároveň vám otvorí oči. Nuž, pravda sa občas ťažko pripúšťa! Ale kto iný, než ten, čo sa nazýva priateľom, by vám mal povedať pravdu?

Láske prajú dni: 4. august, 13. a 30. august, 7. a 10. september, 20. september

Krízové dni – hádky: 7. a 29. august, 11. a 15. september

Blíženci | 21. 5. – 21. 6.

V júli budú emócie májových Blížencov prevládať nad rozumom. Kroťte svoju túžbu po nezávislosti a partnerovi sa snažte čo najviac porozumieť. Tí z vás, ktorí ste sa narodili medzi 28. májom a 5. júnom – začiatok augusta je pre vás významný, pretože vstúpite do obdobia nových začiatkov. Nebojte sa týchto zmien a postavte latku tak vysoko, ako si len trúfate! Uprostred mesiaca nedovoľte partnerovi, aby si na vás ventiloval dôsledky svojich zlých rozhodnutí a otvorene začnite hovoriť nielen o tom, čo vás trápi, ale tiež o svojich túžbach. Nezadaní Blíženci sa stretnú s pravou láskou v polovici septembra, no aby ste to nemali až také jednoduché, zároveň vám vstúpi do cesty osôbka, ktorá môže byť pre váš vzťah prekážkou. Vnímajte tieto situácie ako skúšku, ktorou musíte prejsť tak, aby ste dosiahli to, čo si prajete. Dlhodobé a už trochu nudné vzťahy – spomeňte si na čas iskrivej zamilovanosti!

Láske prajú dni: 9. a 27. august, 16. a 19. september, 8. september

Krízové dni – hádky: 28. júl, 1. august, 11. a 14. august, 23. september

Rak | 22. 6. – 22. 7.

Koncom júla sa zamyslite nad vzťahmi, či už partnerskými alebo priateľskými, v kontexte toho, čo do nich vkladáte a čo sa vám reálne vracia naspäť. Možno bude nevyhnutné, aby ste vo vzťahoch urobili čistky, pretože situácia začína byť pre vás emočne a psychicky vyčerpávajúca. Ideálny čas pre zásnuby, svadby, ale tiež na zažehnanie prípadných kríz v partnerstve nastane v treťom augustovom týždni. Hviezdy prajú aj novým vzťahom, tento aspekt je výrazný hlavne u Rakov narodených medzi 17. a 22. júlom. Dámy v trvalých partnerstvách – jednoznačne sa vyhýbajte v septembri flirtovaniu a nadväzovaniu rôznych pochybných známostí. Nerobte to ani vtedy, ak budete mať pocit, že ste na pevnej pôde! Ohrozili by ste nielen to, čo ste doteraz vo svojom bytí vybudovali a dosiahli, ale v podstate celú budúcnosť. Namiesto úletov si vyčistite myseľ a zamerajte sa na stabilizovanie súkromia do rovnováhy.

Láske prajú dni: 30. júl, 3. a 20. august, 25. august, 14. september

Krízové dni – hádky: 26. júl, 9. a 23. august, 1. a 19. september