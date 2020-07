Tenista Dimitrov má novú priateľku: Je sexi a opäť aj výrazne staršia

Opäť je zamilovaný. A opäť do výrazne staršej! Bulharský tenista Grigor Dimitrov (29) má rád krásne ženy, ale slabosť má zrejme na zrelšie polovičky.

Dimitrov randil v minulosti s ruskou tenistkou Mariou Šarapovovou (33) či s o 13 rokov staršou speváčkou Nicole Scherzingerovou (42), ktorá okrem iných chodila aj s pilotom F1 Lewisom Hamiltonom.

No a najnovšie podľa bulharských médií randí tenista, ktorý hral trikrát semifinále grandslamu, no trofej mu zatiaľ chýba, s televíznou moderátorkou Victoriou Bonyaou. No a tá je samozrejme od Grigora výrazne staršia a to o 11 rokov.