Taliani rozpútali špekulácie: Inter opustia dvaja hráči, aby mohli prísť Kanté a Emerson

Talianske médiá rozpútali ďalšiu prestupovú špekulácie a jej súčasťou je aj slovenský futbalový obranca Milan Škriniar.

Inter Miláno má záujem o dvoch hráčov Chelsea Francúza N´Gola Kantého a Taliana s brazílskym rodiskom Emersona Palmieriho.

Podľa športového redaktora Maurizia Pistocchiho však francúzsky defenzívny stredopoliar a taliansky krajný obranca prídu na San Siro len v prípade, ak vedenie Interu získa prostriedky za predaj dvoch hráčov. A nimi by mali byť Škŕiniar a chorvátsky stredopoliar Marcelo Brozovič. A obom už aj prisúdil potenciálne nových zamestnávateľov.

"Škriniar by mohol odísť do Parížu Saint-Germain alebo Manchestru United a Brozovič do tímu novopečeného šampióna Premier League FC Liverpool," napísal Pistocchi na twitteri. Zatiaľ čo záujem Interu Miláno o Emersona je dlhodobejší, Kanté vo vyhliadke je ešte len novinka.

Kluboví predstavitelia zo San Sira si vedia predstaviť odchod 25-ročného slovenského stopéra za minimálne 60 miliónov eur. Podľa talianskych médií Škriniar po dvoch skvelých sezónach v drese "nerazzurri" momentálne výkonnostne stagnuje, keďže sa nedostatočne adaptoval na defenzívny systém trénera Antonia Conteho s tromi obrancami.

Podľa Gazzetta dello Sport bez predaja veľkého hráča nemôžu tréner Antonio Conte a výkonný riaditeľ Giuseppe Marotta pomýšľať na veľké nákupy. Istotou je zatiaľ príchod marockého krídelníka Achrafa Hakimiho za 45 miliónov eur z Realu Madrid. Inter Miláno stále bojuje o futbalový titul v Taliansku, hoci nemá dobrú východiskovú pozíciu. Tri kolá pred koncom sú "nerazzurri" v tabuľke tretí o 7 bodov za lídrom Juventusom Turín.