Minister Gröhling o zmenách v školstve: Na čo chceme využiť eurofondy

Hlavnými prioritami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pri financiách vyčlenených v rámci európskych štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2021 - 2027 bude podpora kvalitného inkluzívneho vzdelávania, masívna výstavba materských škôl, obnova základných škôl, digitalizácia či platy učiteľov.

"Školstvo bolo prioritou všetkých vládnych strán, preto dúfame, že to tak bude pokračovať. Preto chceme dať návrh, aby sme získali čo najväčší balík peňazí, ktoré majú prísť v najbližších rokoch," povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Ako doplnil, zmeny v oblasti školstva by podľa prvotných odhadov mali stáť zhruba tri miliardy eur.

V prípade základných škôl nechce rezort školstva podľa ministra investovať len do výmeny okien a striech, ale zrekonštruovať chcú aj interiér budov. "Chceli by sme začať veľký program, čo sa týka podpory inkluzívneho vzdelávania a podporných tímov, kde by sme zabezpečovali logopédov, asistentov a ostatných pracovníkov, aby sme vedeli vyrovnávať veľké nerovnosti medzi žiakmi," priblížil minister školstva.

Ďalej sa chce ministerstvo školstva v nasledujúcich rokoch zamerať aj na digitalizáciu školstva cez digitálny príspevok. "Aby sme mohli každému jednému žiakovi od druhého stupňa a pre stredoškolákov zabezpečiť notebook alebo nejaké zariadenia a následne, aby sme vedeli zabezpečiť alebo vytvoriť aj pozíciu správcu siete," povedal minister. Zároveň poukázal na to, že v budúcnosti by mohli byť aj digitálne maturity.

"Finančné prostriedky by sme chceli využiť aj na veľmi rýchle zvyšovanie platov učiteľov na obdobie troch rokov, kde by sa potom tieto investície preklápali do štátneho rozpočtu," uviedol Gröhling. Ako doplnil, v rámci zvyšovania platov, ktoré bude celoplošné, chce rezort aj podporovať aktívnejších učiteľov.

V oblasti vedy a výskumu zatiaľ ministerstvo školstva neurčilo priority, v športe by mohli podľa ministra školstva vzniknúť voľnočasové poukazy pre mladých ľudí vo výške 700 eur. Rezort školstva zatiaľ pracuje aj na konkrétnych bodoch na podporu vysokého školstva. Minister však poznamenal, že podporiť chcú najmä rekonštrukcie internátov, riešiť chce aj otázku internetu. "V rámci celého balíka sa chceme pozrieť aj na vysoké školy a vytvoriť diferenciáciu vysokých škôl a následne aj ich finančné ohodnotenie a ostatné podmienky, ktoré by smerovali k zvyšovaniu kvality," dodal Gröhling.