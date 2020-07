Speváčka Demi Lovato prekvapuje: Zásnuby s hercom po 5 mesiacoch vzťahu

Začali spolu randiť na začiatku februára, päť mesiacov na to sú speváčka Demi Lovato a herec Max Ehrich snúbenci.

Dvadsaťdeväťročný fešák požiadal o dva roky mladšiu Demi o ruku pri západe slnka v Malibu. ,,Keď som bola dievčatko, môj biologický otec mi stále hovoril, že som jeho malá partnerka, možno to mohlo znieť dosť divne, ak ste nepočuli jeho južanský kovbojský akcent. Mne to dávalo absolútne zmysel. A dnes tie slová znejú zmysluplne opäť, ale dnes hodlám byť oficiálne partnerkou niekoho iného. Max Ehrich, vedela som, že ťa milujem, od prvej chvíle, čo som ťa stretla," napísala Demi k snímkam zo zásnub, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach.



Zasnúbenie potom Demi a Max oslávili v luxusnej reštaurácii Nobu v Malibu. Speváčka a herec spolu trávili celú karanténu. O vzťahu sa ich fanúšikovia dozvedeli nedopatrením už v marci. Demi chcela pomer s Maxom tajiť niekoľko mesiacov, ale keď jedného marcového dňa vysielal naživo na Instagrame pre svojich fanúšikov, vliezla mu do záberu. A bolo vymaľované. Max hral napríklad vo filme High School Musical 3: Maturitný ročník.