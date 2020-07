Odvolávanie Matoviča prerušené: Kotlebovci zablokovali rečnícky pult!

Poslanci z klubu ĽSNS zablokovali rečnícky pult v pléne Národnej rady (NR) SR. Tvrdia, že ho neuvoľnia, kým sa nevráti do pléna premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) ich vyzval, by nenapínali svaly a uvoľnili pult. Schôdzu prerušil do 23.15 h. Poslanec Milan Mazurek (ĽSNS) v pléne argumentoval tým, že rovnaký postoj by zaujal aj Matovič, keby bol v opozícii. Chcú, aby bol prítomný pri vlastnom odvolávaní a vrátil sa zo svojho domu v Trnave do parlamentu. Grendel informoval, že premiér je na ceste. Kotlebovcom odkázal, že nie sú "vo fitku".

Po prestávke by malo plénum pokračovať v diskusii k návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi. Doteraz vystúpilo v pléne niekoľko rečníkov, medzi nimi premiér aj ministri. Aktívni sú v diskusii koaliční aj opoziční poslanci.