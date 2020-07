Herec Juraj Bača našiel svoju parťáčku počas cesty na dovolenku: Vykukla zo smetiaka

„Keď psovi zmeníte život,dá vám neuveriteľnú lásku,“ hovorí herec Juraj Bača (32) o svojom havkáčovi, ktorého našiel v smetiaku počas cesty na dovolenku.

Nielen psy, ale aj iné zvieratká majú doma známe tváre televíznej obrazovky. Pozreli sme sa na zvieracie prírastky, ktoré si nedávno zadovážili a robia im veľkú radosť.

Juraj Bača (32)

herec a psík Niki

Nikinka mi prišla do života sama. Bol som na dlhej ceste na dovolenku a dal som si pauzu na pumpe, aby som si vypil kávičku, no a z hŕby smetí vykukol tento krásny psík. Pôvodne som si ju nechcel vôbec zobrať. Dal som jej svoje rezníky a išiel som natankovať. Ale pumpár ma presvedčil, nech si ju zoberiem, keďže sa tam potuluje veľa psov, nech má aspoň ona domov. Stála pri mne a tak som sa zamyslel nad mojím životom, mal som také všelijaké obdobie. Vždy som bol názoru, že psík si má nájsť vás, preto som to nepokladal za úplnú náhodu. Tak som ju zobral so sebou a odvtedy sú z nás veľkí parťáci.

Psíky si uvedomujú, keď im zmeníte život, dáva mi neuveriteľnú lásku. Sme spolu takmer rok. Poslúcha ma na slovo a veľmi rýchlo si na mňa zvykla. Meno má podľa môjho prvého psíka, ktorý bol tiež čierno-biely a volal sa Nikino. Mal som s ním neskutočne krásny vzťah, žil skoro 18 rokov a zomrel pred mojou úplne prvou seriálovou klapkou. Z Niki bude onedlho herečka, pretože hrá so mnou v českom filme. Bol to nápad pána režiséra. Najskôr som sa bál, ako to zvládne, pretože viem, aké je to náročné točiť so psíkmi. Ale je to parádna herečka, hneď sa chytila a na pľaci ju všetci milujú.