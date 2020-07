Trump telefonoval s Putinom: Riešili zbrojenie a ďalšie témy

Prezident USA Donald Trump sa telefonicky rozprával s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Diskutovali spolu o rokovaniach o kontrole jadrových zbraní. Vo štvrtok vo vyhlásení to uviedol hovorca Bieleho domu, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra DPA. "Prezident Trump znovu vyjadril nádej, že sa vyhnú nákladným trojitým pretekom v zbrojení medzi Čínou, Ruskom a Spojenými štátmi. Povedal tiež, že sa teší na pokrok na blížiacich sa rokovaniach o kontrole zbraní vo Viedni," uvádza sa tiež vo vyhlásení.

Čína opakovane ignorovala tlak zo strany USA, aby sa zapojila do rozhovorov s Ruskom o jadrovom arzenáli týchto troch krajín. Napriek jasným signálom z Pekingu, že sa nemieni stať súčasťou dlhodobých jadrových dohôd medzi Moskvou a Washingtonom, ktoré siahajú ešte do čias studenej vojny, sa USA snažili donútiť Čínu, aby sa zapojila do nedávnych júnových rozhovorov vo Viedni. Čína však neprišla.

Posledné rozhovory vo Viedni v júni medzi Ruskom a USA sa konali necelý rok pred vypršaním zmluvy Nový START, poslednej zostávajúcej zmluvy o kontrole jadrových zbraní medzi oboma krajinami, ktoré majú spolu približne 90 percent všetkých nukleárnych zbraní na svete.

Americko-ruská Zmluva o likvidácií rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) prestala platiť vlani po tom, čo USA iniciovali odstúpenie od nej a odôvodnili to tým, že Moskva ju nedodržiava a podvádza. Dokument zakazoval obom stranám výrobu, skúšky alebo vlastníctvo rakiet schopných niesť jadrové hlavice, ktoré majú dolet od 500 do 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.

USA tvrdia, že Čína sa usiluje zvýšiť svoj arzenál, a preto má povinnosť zapojiť sa do rozhovorov. Peking však tvrdí, že jeho jadrové kapacity ďaleko zaostávajú za oboma spomínanými rivalmi. Spojené štáty čoraz viac vnímajú Čínu ako svojho strategického súpera, po ekonomickej a vojenskej stránke. Kremeľ vo vyhlásení po telefonáte Putina s Trumpom napísal, že obaja prezidenti sa ubezpečili o potrebe viesť rusko-americké rokovania o kontrole zbraní.

"Podrobne diskutovali o strategickej stabilite a kontrole zbraní, pričom brali obzvlášť do úvahy zodpovednosť Ruska a USA v zachovávaní celosvetového mieru a bezpečnosti," uviedol Kremeľ, ktorý citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS. Kremeľ potvrdil, aké dôležité sú dvojstranné konzultácie o týchto záležitostiach vrátane zmluvy Nový START.