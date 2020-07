Roľník Ján už nevie, ako ďalej: Štvornohí votrelci mu ničia úrodu za tisícky eur

Úrodu mu pustošia štvornohí nájazdníci. Ján Báťka (73) žije na Raticovom vrchu na hriňovských lazoch pod Poľanou a desiatky rokov pestuje zemiaky či obilie pre vlastnú potrebu.

Tento rok však nebude mať z úrody zrejme nič. Na pole mu totiž chodia stáda diviakov či jeleňov, ktoré mu ničia pole. Nepomáha elektrické oplotenie ani drevený plot, ktorý zver zvalila. Roľník už nevie, ako ďalej, a tvrdí, že o úrodu zrejme príde. Škody odhaduje len na zemiakoch na vyše 2-tisíc eur. Proti divej zveri sa snažil brániť všemožnými spôsobmi.

„Mali sme pole ohradené elektrickým oplotením, to roztrhli. Dali sme tam drevenú ohradu. Jelene ju buď preskočili, alebo zvalili. Čo je to pre také stádo? No nič. Jelene aj diviaky všetko ničia. Teraz dávame vysoký plot a podpery, aby bol pevnejší. Aj tak si myslím, že to nepomôže,“ povedal Ján Báťka s tým, že v minulosti takéto problémy nemali. Zemiaky zožraté, doslova vyčistené, pšenica tak­isto.

„Obrátil som sa aj na poľovníkov. Povedali, že oni s tým nemajú čo robiť. Vraj si to mám lepšie ohradiť. Takisto sa tu nedá ani strieľať, okolo sú samé domy. Do jesene všetko zožerú a môžeme sa ísť potom pásť my,“ dodal roľník s tým, že ročne dopestujú približne 100 vriec zemiakov, takže škody budú veľké. Navyše aj robota a námaha vyjdú navnivoč.

Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej poškodený poľnohospodár musí v takomto prípade najskôr upozorniť užívateľa poľovného revíru, že mu vznikajú škody. Musí však zároveň urobiť aj protiopatrenia, aby zabránil takýmto škodám. „Následne musí dať škody vyčísliť znalcom. Proces je však veľmi zdĺhavý, preto je vysoko pravdepodobné, že o odškodnenie sa bude sporiť roky,“ vysvetľuje Holéciová.