Krajniakov odkaz finačným skupinám: Pri rozdeľovaní európskych miliárd nebudete

Finančné skupiny sú nervózne z toho, že premiér vyrokoval v Bruseli pre Slovensko 43,8 miliardy eur a ony nebudú môcť byť pri rozdeľovaní peňazí. Myslí si to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Slovensko podľa opozičného poslanca parlamentu Jána Ferenčáka (nezaradený) nie je pripravené peniaze z Európskej únie (EÚ) minúť. Uviedli to vo štvrtok v diskusii k návrhu odvolávania premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pre jeho diplomovú prácu. Krajniak pripomenul aj rýchlu ekonomickú pomoc počas koronakrízy, avšak Ferenčák poznamenal, že ak je pomoc taká perfektná, prečo nevzrastá v republike aj zamestnanosť.

"Slovensko má problém s integritou a farizejstvom - farizejstvom a integritou politikov," tvrdí Krajniak s tým, že opozícia vyčíta vláde to isté, čo robí ona sama. Minister odmieta, že by vláda nekoncepčne reagovala na koronakrízu. V minulosti Smer-SD podľa neho nereagoval dostatočne na vtedajšiu krízu v roku 2008. Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (nezaradený) hovorí, že oni sa počas minulej krízy radili s odborníkmi a zamestnávateľmi, zatiaľ čo súčasná vláda robí finančnú pomoc "halabala".

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) považuje za nevyhnutné venovať sa oprave Slovenska. Poukázal na silný mandát, ktorý koalícia získala, a deklaroval, že zodpovednosti sú si vedomí. Skonštatoval, že opozícia má "vyosenú optiku". Poznamenal, že ako dôvody odvolávania uviedla klamstvá. Odmieta, že by vláda bola nepripravená na manažovanie plnenia svojich povinností. Kritiku opozície privítal, je podľa neho dôkazom, že veci robia inak.

Exminister financií Ladislav Kamenický (nezaradený) podotkol, že Heger často využíva témy, ktorým bežní ľudia nerozumejú. Namieta slová o úprimnosti. Ak by to s ňou vláda myslela vážne, premiér by sa podľa neho vyjadril k svojmu stretnutiu s Marianom K. a priznal, o čom hovorili.