Hitmaker Michal David sa po náročných rokoch vyjadril jasne: Ďalšie vnúča už nechcem

Viac svoj klan rozširovať nechce! Pre legendárneho českého speváka Michala Davida (60) bola vždy rodina všetkým.

Preto zaplatil svojej dcére Kláre (31) štúdium v zahraničí a niekoľko rokov sa staral aj s manželkou o jej synčeka Sebastiana (10). Ako sa však zdá, „otcovania“ na plný úväzok má už plné zuby a ďalšie vnúča by podľa jeho slov už nezvládol. Davidovi veľmi záležalo na vzdelaní jeho dcéry Kláry, preto jej zaplatil najlepšie školy v Anglicku a v Amerike. Ona však už v tom čase mala synčeka Sebastiana.

A zatiaľ čo Klára odcestovala študovať, spevák s manželkou Marcelou boli nielen starými, ale aj náhradnými rodičmi. Osem rokov trvalo, kým sa muzikantova dcéra vrátila domov. A dnes je už výchova jej syna na nej. David sa v minulosti netajil tým, že by mal pokojne vnukov viac, no to sa zmenilo. „Ježiši, to nie, na to už nemáme silu, sme radi, že je už Sebastian desaťročný chlapec, ktorý je samostatný. Teraz už je tu Klára, tak nám odpadla intenzívna starostlivosť, ale aj tak by som to už nezvládal,“ priznal otvorene českému expres.cz hitmaker.