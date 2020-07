Tvrdohlavá SuperStar Piešová nedávno šokovala svojím vyjadrením, teraz je všetko inak: Rázne rozhodnutie

Nezvládala to?! Barboru Piešovú (19) spoznalo celé Slovensko aj Česko vďaka speváckej súťaži SuperStar, ktorú vyhrala.

Okamžite sa jej tak otvorili dvere do sveta šoubiznisu a zaujímavé ponuky sa jej len tak hrnuli. Barbora ešte nedávno šokovala vyjadrením, že manažéra, ktorý sa bude starať nielen o jej kšefty, nepotrebuje. Ako sa ale zdá, mladá umelkyňa zmenila rétoriku a už má pomocníka. Piešová už viackrát dokázala, že je prostoreká slečna. Najprv prišlo vyjadrenie, že neverí v celosvetovo rozšírený a smrteľný koronavírus, a potom prekvapila, že ona zvládne manažovať svoju kariéru.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Mať nejakého človeka, ktorý si bude brať prachy za to, že dvíha telefón a zapisuje veci, ktoré môžem ja robiť, mi príde nelogické. Aj keď ma to síce bude stáť viac námahy, najradšej by som bola, keby som to robila sama,“ povedala nedávno v rozhovore s Mariánom Gáboríkom a Borisom Valábikom. A nemali v tom byť prachy. „Nie je to tým, že by som nechcela nikoho platiť, ale mám rada, keď o všetkom viem a mám to pod kontrolou,“ priznala vtedy Piešová. Ako sa zdá, karta sa obrátila.

Na jej profile na sociálnej sieti totiž svieti meno a kontakt na českého manažéra, na ktorého sa môže ktokoľvek obrátiť v prípade, ak by chcel využiť spevácky talent novej SuperStar. Barbora zrejme pochopila, že vo vodách šoubiznisu plávať sama rozhodne nedokáže a pomoc od skúsených ľudí potrebuje. A urobila dobre, práca manažéra totiž obsahuje mnoho úkonov, ktoré by boli nad sily mladého dievčaťa.