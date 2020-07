Situácia v gastrosektore je zlá: Reštaurácie kritizujú pomoc od štátu

Väčšina podnikateľov v gastrobiznise sa ani nedostane k štátnej pomoci poskytovanej v súvislosti s novým koronavírusom. Uviedla to Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro, ktorú podporuje skoro 600 reštaurácií a gastroprevádzok.

Situácia v gastrosektore je zlá, opatrenia zo strany vlády a štátu sú nepostačujúce, neadresné a likvidačné. Podnikatelia upozorňujú na byrokratickú náročnosť pri žiadaní o podporu, potrebovali by práve v týchto časoch zníženie administratívnej záťaže, a predovšetkým sociálnych odvodov. Aj také sú podľa Koreny zistenia z prieskumu Ako je na tom gastro po znovuotvorení iniciatívy Pomoc pre gastro na vzorke takmer 500 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastroprevádzok, ktorý realizovala iniciatíva začiatkom júla. Minister Richard Sulík: Miliardy z Európskej únie neprídu na striebornej tácke

Z prieskumu vyplynulo, že až 57 % podnikateľov nepožiadalo o príspevok na nájomné, 67 % podnikateľom by aktuálne najviac pomohlo zníženie administratívnej záťaže. Takmer polovica opýtaných sa obáva, že zdobrovoľnenie gastrolístkov zníži príjmy gastrosegmentu. Z prieskumu tiež vyplynulo, že až 68 % podnikateľov považuje postup žiadania o príspevok na nájomné za byrokraticky náročný.

"Tá spätná väzba, ktorú od nich máme, je jednoznačná. Celý proces žiadania o podporu je taký komplikovaný, že jednoducho nemajú kapacity, aby sa o ňu uchádzali, ak si uvedomíme, že musia riešiť existenčné problémy. A aj tí podnikatelia, ktorí o podporu požiadali, sa doteraz refundácie napríklad za nájomné v marci nedočkali," priblížila Koreny.

Podľa prieskumu by podniky privítali hlavne zníženie odvodového zaťaženia (67 %) a zníženie dane z pridanej hodnoty (59 %). "Tretina našich respondentov by potrebovala, aby boli dostupné bezúročné alebo nízko úročené úvery s garanciou štátu. Skepticky vnímajú aj plánované zdobrovoľnenie gastrolístkov, ktoré by znížilo príjmy v gastrobiznise, a považujú ho v týchto časoch za nesystémové a neúčelové," doplnila Koreny.

Byrokracia podľa Koreny nie je zďaleka jediným problémom, na ktorý podnikatelia v gastrobiznise upozorňujú. Podľa mnohých sú podmienky na získanie pomoci od štátu nastavené tak, že väčšina podnikov ju nemá šancu získať.