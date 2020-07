Valjent po vypadnutí svojho klubu hodnotí sezónu: Brániť géniusa Messiho bola veľká škola

Už bez Slováka! Záver sezóny v La Lige znamenal aj koniec jediného slovenského zástupcu v jednej z najlepších futbalových súťaží na svete.

Obranca Martin Valjent (24) v drese nováčika RCD Mallorca neustál boj o záchranu v Španielsku.

Tesne po vypadnutí z La Ligy sa Valjentovi hľadali slová len ťažko. „Pocity po zostupe sú, samozrejme, nie veľmi pozitívne. Prevláda sklamanie a smútok, ale aj takýmito vecami si človek musí prejsť,“ povedal pre Nový Čas a hneď pokračoval: „Po eufórii z postupu do najvyššej španielskej ligy prišla teraz, bohužiaľ, trpká pilulka v podobe zostupu. Neostáva nám nič iné, len zdvihnúť hlavu a pozerať sa dopredu. Tréner sa s nami rozlúčil tým, že nám poďakoval za dobre odvedenú prácu a skvelý prístup. V každom zápase sme odovzdávali maximum, no nakoniec to však na splnenie nášho cieľa nestačilo. No určite to nebolo z toho dôvodu, že by sme mali zlý prístup.“ Pre Valjenta bolo pôsobenie v jednej z najlepších líg sveta obrovskou skúsenosťou.

„Odniesol som si kopu skvelých zážitkov. Mohol som sa konfrontovať s najlepšími hráčmi na najlepších štadiónoch. S odstupom času sa budem na toto obdobie pozerať ako na veľkú futbalovú školu. Hlavne hrať proti Messimu bol zážitok. Vidieť tohto futbalového génia zblízka je super. No na druhej strane som to ako obranca zvládal veľmi ťažko, keďže Leo je futbalovo niekde úplne inde,“ dodal reprezentačný obranca, ktorého zastupuje agentúra AA Sports Management.

Na verejnosti sa navyše objavili správy, že sa o spoľahlivého stopéra intenzívne zaujímala Valencia. Prirodzene sa preto začalo špekulovať o jeho budúcnosti. „Futbalovú budúcnosť neriešim. Mám stále ešte dva roky platnú zmluvu s Malorkou. Som tu šťastný. V klube zrejme prídu nejaké zmeny, ale nesústredím sa na to. Mám teraz pred sebou trojtýždňovú pauzu. Rád by som si oddýchol, hlavne psychicky. Takže sa momentálne vôbec nesústredím na svoju zmluvu,“ priznal Valjent.

Slnečná Malorka je známa aj tým, že sa v nej narodil svetoznámy tenista Rafael Nadal, ktorý patrí k veľkým fanúšikom Valjentovho tímu. „S Rafom som sa nikdy nestretol. Áno, je to veľký fanúšik Malorky, keďže sa tu narodil aj tu žije. Zároveň však má svoju aktívnu kariéru. Možno niekedy v budúcnosti na seba niekde narazíme,“ uzavrel Valjent. Slovák bol jedným z pilierov zostavy nováčika súťaže, ktorému sa v sezóne podaril aj jeden husársky kúsok. V októbri na domácom trávniku zdolal neskoršieho šampióna a jeden z dvoch najpopulárnejších klubov v krajine Real Madrid (1:0).