Zázračné vyliečenie? Šampión sa pár dní po hrozivom páde a operácii opäť chystá na preteky

Úradujúci šampión MotoGP Marc Marquez sa po utorkovej operácii ramena bude môcť postaviť na štart pretekov už na víkendovej Veľkej cene Andalúzie. Vo štvrtok mu dali lekári zelenú k návratu do súťažného kolotoča.

Dvadsaťsedemročný Španiel mal minulú nedeľu v Jereze ťažký pád a utrpel niekoľko zlomenín. Počas zákroku v Barcelone mu voperovali do ramena titánovú platničku, v nemocnici zostal na pozorovaní 48 hodín.

í ½í¸± @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery! í ½í²ª#SpanishGP í ¼í·ªí ¼í·¸ pic.twitter.com/BOSmDo7dfG — MotoGPâ„¢í ¼í¿ (@MotoGP) July 19, 2020

Lekári pôvodne očakávali, že najbližšie by mohol štartovať v seriáli majstrovstiev sveta cestných motocyklov až 9. augusta v Brne, no osemnásobný majster sveta stihne už víkendové podujatie v jeho vlasti.