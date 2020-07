Neistota okolo elitné strelca Bostonu: Čo sa deje s Pastrňákom?

V tímoch NHL sa čoskoro skončí tretia fáza návratu na súťažný ľad v podobe spoločných tréningov a víťazovi základnej časti Bostonu stále chýba jeho elitný strelec.

Situácia okolo českého útočníka Davida Pastrňáka (24) je naďalej neistá. Jeden z dvojice najlepších strelcov NHL v sezóne 2019/2020 prednedávnom prišiel do kontaktu s osobou pozitívnou na koronavírus a odvtedy sa nachádza v izolácii od spoluhráčov. To isté platí aj o jeho krajanovi Ondřejovi Kašem.

Vedenie Bostonu najnovšie oznámilo, že 24-ročný rodák z Havířova sa k tímu pripojí až v Toronte, jednom z dvoch kanadských dejísk špeciálneho formátu play-off 2020. O Stanleyho pohár v špecifickej sezóne poznačenej ochorením COVID-19 sa začne bojovať 1. augusta, dovtedy tímy odohrajú zväčša len po jednom prípravnom zápase. "Možno to David stihne aj skôr, ale podľa môjho odhadu to bude najskôr v Toronte," vyhlásil prezident "medveďov" Cam Neely, cituje ho aj portál idnes.cz.

Pastrňák absolvoval po návrate z Česka do Bostonu iba jeden tímový tréning, odvtedy na ľade chýba. O jeho zdravotnom stave sa iba špekuluje, keďže vedenie NHL a NHLPA sa vyjadrili, že sa k zdravotnému stavu konkrétnych hráčov nebudú vyjadrovať. Pastrňákov agent J. P. Barry napriek tomu informoval, že čerstvý víťaz ankety o najlepšieho hokejistu v Česku prišiel do kontaktu s nakazeným človekom a odvtedy podstupuje testy na koronavírus. "Tie však nie sú dostatočne presvedčivé a ich výsledky sú tak päťdesiat na päťdesiat. Z toho dôvodu musí zatiaľ zostať v izolácii," upozornil tréner Bruce Cassidy. "Snažíme sa dodržiavať všetky zdravotné protokoly. Riadime sa nielen odporúčaniami NHL, ale aj vyššími normami v rámci jednotlivých štátov USA. Nechceme nič podceniť, lebo cena za neopatrnosť by mohla byť privysoká," doplnil Neely.

Pastrňák sa pripojí k tímu okolo kapitána Zdena Cháru zrejme až vtedy, keď niekoľko testov po sebe jednoznačne ukáže, že je negatívny. Boston sa ako víťaz základnej časti predstaví v miniturnaji štyroch najlepších tímov Východnej konferencie, v ktorom sa rozhodne o ich nasadení do play-off. Prvýkrát sa hráči Bostonu predstavia 2. augusta proti súperom z Philadelphie.