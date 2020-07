Vizážistka odkryla na súde drsné detaily: Chcel Johnny Depp manželku v posteli zabiť?!

V procese medzi Johnnym Deppom a vydavateľom denníka The Sun v Londýne zaznievajú ďalšie otrasné detaily.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Tentokrát prišla hercova exmanželka Amber Heard s tým, že ju chcel bývalý manžel udusiť vankúšom. Túto informáciu súdu potvrdila herečkina vizážistka Melanie Inglessis, ktorá opísala tiež to, ako musela líčiť jej podliatiny na tvári pred vystúpením v televízii. K incidentu malo dôjsť v decembri 2015 a podľa Amber to bola fyzicky najagresívnejší potýčka medzi ňou a Deppom. O tom, ako Amber vyzerala po tej noci, vypovedala na súde Melanie Inglessis, ktorej výpoveď prenášali z Los Angeles videohovorom.



,,Bola náladová, naštvaná, medzitým smutná a zúrivá, striedala veľa emócií, ale vyzerala predovšetkým veľmi vystresovaná. Povedala mi, že mala s Johnnym hádku a že došlo k incidentu v posteli. Tvrdila, že sa ju pokúsil udusiť vankúšom. Mala pocit, že sa ju tej noci pokúsil zabiť. Tvrdila, že sa bojí o život, že ju ťahal za vlasy tak silno, že jej vytrhol chuchvalec z temena hlavy," vypovedala vizážistka. Tá tiež opísala to, ako Amber vyzerala pred líčením pre televízne kamery.



,,Mala škvrny pod očami na vnútornom kútiku pri nose. Pamätám sa, že ľavé oko mala viac pomliaždené. Nosovú prepážku mala červenú a opuchnutú. Mala reznú ranku alebo chrastu na pere. Použila som korektor, aby som pomliaždeniny zakryla, potom som na to musela naniesť silnú vrstvu make-upu. Hoci pre Amber je typický výrazný červený rúž, nemali sme vtedy inú možnosť a museli použiť svetlo červenú, aby sme skryli to zranenia na pere," uviedla ďalej Inglessis. Deppovi obhajcovia poukázali na to, že je dobrou kamarátkou herečky. Proces pokračuje.