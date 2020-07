Česká Ariana Grande v slzách: Nečakaná smrť priateľa († 48), s ktorým bola deväť rokov!

Markéta Galuszková (27) je modelka, influencerka a príležitostná herečka, u našich susedov ju tiež prezývajú česká Ariana Grande.

Zahrala si napríklad po boku Karla Rodena. Portál extra.cz informuje, že mladá žena prežíva najhoršie obdobie v živote. Dlhých deväť rokov totiž tvorila pár s fotografom Martinom Hlaváčom († 48), ten však teraz nečakane zomrel. Pred pár týždňami začala Markéta pridávať na sociálnu sieť fotky s milovaným mužom a záhadnými popismi.

,,Z celého srdca si prajem, aby si sa uzdravil a budeme zase spolu doma, chýba mi tvoj úsmev, tvoje objatie, obrovská láska. Všetko zvládneme, naša spoločná láska má obrovskú silu aj pozitívnu mysel. Dokážeme to a ty to, Martin, dáš,“ dúfala. Ako zistil denník Blesk, Martin po epileptickom záchvate upadol do kómy. Z tej sa už, bohužiaľ, neprebral.

,,Strata môjho milovaného muža ma zasiahla na celý život, boli sme tu jeden pre druhého. Martinko, moja láska, viem, že sa zase raz stretneme. Spolu sme prežili toľko krásnych rokov, zaspávali sme vedľa seba v objatí, precestovali svet, budovali domov, neskutočne som za toto všetko spoločné vďačná. Najväčšie šťastie a radosť je milovať jeden druhého,“ vyznala sa trúchliaca Markéta. Galuszsková sa objavila vo filmoch Pražské orgie a Fotograf, ten bol inšpirovaný životom Jana Saudka.