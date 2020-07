Matovič je pripravený na všetky scenáre: Možno by ma niekto zbavil istého bremena, jedna vec ho mrzí

Opozičný návrh na odvolanie predsedu vlády z funkcie považuje premiér Igor Matovič (OĽaNO) za „veľmi slabučký".

Ako povedal médiám v budove Národnej rady SR (NR SR), návrh, ktorý v mene 39 opozičných poslancov v pléne predniesol Juraj Blanár (Smer-SD) je „historicky najslabším odôvodnením odvolávania člena vlády". Premiéra zároveň mrzí, že na jeho odvolávanie nenabrali odvahu predseda Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) Robert Fico či podpredseda parlamentu a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini. Matovič zopakoval, že koaliční poslanci by mali pri jeho odvolávaní hlasovať v súlade so svojim svedomím a presvedčením.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Som pripravený na všetky scenáre. Počas včerajšej tlačovky som si dokonca predstavil situáciu, že by mi dnes poslanci dôveru nevyslovili a celkom sa mi tá predstava páčila. Možno by ma niekto zbavil istého bremena, no na druhej strane zodpovednosť káže zabojovať," uviedol Matovič.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na druhý pokus otvoril mimoriadnu schôdzu parlamentu k návrhu opozície na odvolanie Igora Matoviča z funkcie predsedu vlády. Prezentovalo sa 124 poslancov, NR SR je teda uznášaniaschopná. Schôdzu inicioval Smer-SD a skupina nezaradených poslancov pléna okolo expremiéra a podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Podnetom na odvolanie premiéra je kauza plagiátu jeho diplomovej práce.

Na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády je v parlamente potrebných aspoň 76 hlasov zo 150. Opozícia má aj s nezaradenými zákonodarcami v parlamente 55 poslaneckých kresiel, koalícia 95. Predstavitelia vládnych strán sa vyjadrili, že sa k návrhu opozície nepripoja. Očakáva sa preto, že Matovič a jeho vláda budú pokračovať ďalej. V prípade, že by bol Matovič odvolaný, skončila by s ním celá vláda. Po vymenovaní nového premiéra a vlády by kabinet musel predstúpiť pred parlament s novým vládnym programom a požiadať národnú radu o dôveru.