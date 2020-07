Kedysi vychýrený vodný areál roky chátral: Plán na záchranu Zelenej Vody!

Obľúbené miesto zábavy a relaxu najmä v lete, nielen pre Novomešťanov, ale aj pre ľudí zo širokého okolia, roky upadá.

Bezmocne sa prizerali skaze vyhľadávaného vodného areálu, ktorý v minulosti praskal vo švíkoch. Teraz zíva prázdnotou. Mestskí radní by široko - ďaleko známemu miestu radi vdýchli nový život. Podarí sa im Zelenej Vode prinavrátiť zašlý lesk a slávu?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zelená voda neďaleko Nového Mesta nad Váhom bola dlhé roky, najmä v letných mesiacoch, vyhľadávanou destinácou. Udržiavané pláže po oboch stranách jazera, praskali vo švíkoch. Po hladine jazera sa prevážali nielen loďky, ale aj vodné bicykle. Napriek tomu, že letná sezóna sa už rozbehla, zíva Zelená voda prázdnotou. „To, čo bolo pre všetkých, skončilo v súkromných rukách, z hotelov sa stali ubytovne pre zahraničných robotníkov, pribudli ploty a pozamykané vstupy. To, čo roky fungovalo sa zničilo. Namiesto obľúbeného areálu minigolfu je vrakovisko a ľudia sem vyhadzujú aj kadejaký odpad,“ prezradila Novomešťanka Katarína. Mestskí radní sa však odhodlali k ráznemu kroku. Hľadajú záujemcov, ktorí by vychýrenému areálu vdýchli nový život.

„Vo februári tohto roku bola ukončená zmluva s nájomcom Zelenej Vody a v súčasnej dobe prebiehajú rokovania o vysporiadaní vzájomných záväzkov a pohľadávok,“ prezradil novomestský primátor Jozef Trstenský. Podľa jeho slov sa po vzájomnom stretnutí s nájomcom rozhodli, že objekty plážoviska ponúknu na prenájom. „To je jedna súťaž na prenájom, aby ľudia mohli ísť na Zelenú vodu a druhá je prenájom domov na ubytovanie a vstupného areálu s kaviarňou. Verím, že sa nám to podarí úspešne zvládnuť, tak aby bola zabezpečená letná sezóna na Zelenej vode,“ dodal J. Trstenský s tým, že už tento piatok, obe súťaže vyhodnotia. Ako ďalej uviedol, záujemcovia o nájom sú a verí, že sa to mestu podarí.

„V každom prípade sa mesto bude starať o čistotu a poriadok v týchto objektoch, ak by neboli aj prenajaté. Podľa predbežného záujmu verím, že sa nájde firma, ktorá bude mať záujem o prenájom, “ priznal primátor Nového Mesta s tým, že už teraz majú zamestnanca, ktorý sa o majetok mesta na zelenej vode stará a zveľaďuje ho. „Potrvá to ešte roky ak by sa to podarilo aspoň priblížiť k časom najväčšej slávy, ak vôbec.zamyslela sa Katarína z Nového Mesta nad Váhom.