Kollár na druhý pokus otvoril schôdzu, odvolávanie očami politológa: Zásterka pre tajný plán opozície?!

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vo štvrtok otvoril mimoriadnu schôdzu na odvolávanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Predseda vlády tak bude čeliť svojmu odvolávaniu po prvý raz od nástupu do funkcie.

Politológ Grigorij Mesežnikov neočakáva, že bude v Národnej rade SR (NR SR) premiérov vyslovená nedôvera. Prezident Inštitútu pre verejné otázky to povedal v rozhovore pre agentúru SITA. Odvolávanie premiéra je však podľa neho príležitosť opozície pre zviditeľnenie sa. Pripomenul tiež, že v prípade, ak by bol premiér odvolaný, padá s ním aj celá vláda.„Neočakávam, že bude vyslovená nedôvera Igorovi Matovičovi,“ reagoval Mesežnikov na otázku týkajúcu sa dnešného hlasovanie v parlamente. Dodal ale, že na premiéra sa valí kritika aj zo strany jeho koaličných partnerov. On sám však predpokladá, že z poslancov vládnej koalície nebude nikto hlasovať za odvolanie premiéra.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jedným z dôvodov môže byť aj to, že by to automaticky znamenalo pád vlády. „Postup je taký, že v prípade, ak sa vyslovuje nedôvera predsedovi vlády, tak vláda podáva demisiu. Je možné odvolať vládu aj vtedy, ak napríklad predseda vlády dobrovoľne spája hlasovanie o nejakom zákone s vyslovením dôvery. Nevyslovenie dôvery sa tiež považuje za pád vlády,“ vysvetlil politológ s tým, že známym prípadom je pád vlády Ivety Radičovej, kedy spojila hlasovanie o dôvere vláde s hlasovaním o Eurovale.

Podľa Mesežnikova je parlamentná opozícia v súčasnosti v rozklade a aj toto hlasovanie je príležitosť na zviditeľnenie sa. „Strana Smer sa rozsypala, vzniká síce nový politický subjekt, ale pravdepodobne nebude mať v parlamente zastúpenie v podobe poslaneckého klubu.,“ uzavrel Mesežnikov.