Fotka muža sediaceho za oknom obletela svet: Z tohto príbehu vám nabehnú zimomriavky

Bol pri nej do posledného výdychu! Muž sa nemohol stretnúť so svojou hospitalizovanou matkou, preto to vyriešil inak.

Silné puto syna Jihada Al-Suwaitiho (30) z Palestíny k jeho mame dojalo svet! Mladý muž sa každý večer vyšplhal po stene nemocnice a sedel za oknom izby, v ktorej ležala jeho chorá mamina, píše metro.co.uk. Krajina bojuje s druhou vlnou pandémie koronavírusu, preto Jihad nemohol navštíviť mamu, ktorá bolo vysoko rizikovou pacientkou hospitalizovanou kvôli diagnostikovanej leukémii. Syn nemohol zniesť myšlienku, že je jeho mama sama. Každý večer s ňou preto strávil čas aspoň tak, že sa na ňu pozeral cez okno nemocnice. Chodil za ňou dovtedy, kým naposledy minulý týždeň nevydýchla. Fotka mladého lekára obletela svet: Uvidíte ju celú, bez sĺz neostanete Fotku, ktorú uverejnil diplomat OSN, získala vyše 200-tisíc lajkov a vďaka zdieľaniu obletela svet.