Najvyššia slovenská súťaž má nového partnera: Lige dodá nové lopty

Vedenie futbalovej Fortuna ligy počas medzisezónneho obdobia spečatilo príchod ďalšieho partnera. Stal sa ním futbalový obchod R-GOL.com a pre najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž bude zabezpečovať lopty.

"Našli sme spoločný cieľ. Partnerstvo vnímam ako obojstranne prospešné. Spojili sme sily s popredným futbalovým obchodom, jedným z lídrov v predaji športových produktov v rámci celej Európy. Teší nás, že pokračujeme s oficiálnou loptou Adidas, no zároveň získavame silného partnera, ktorý zabezpečí komplexnú starostlivosť o ligu a naše členské kluby. Do každého klubu dodáme v rámci našej spolupráce 100 ks lôpt, s ktorými sa bude hrať najbližšia sezóna. Napriek koronakríze sme absolvovali s vedením spoločnosti R-GOL veľmi profesionálne a priateľské rokovania, ktoré vyústili do podpisu zmluvy,“ uviedol prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák na oficiálnom webe únie.

ÚLK tiež informuje, že Hráč mesiaca aj víťaz ankety Gól mesiaca dostanú od partnera nové kopačky. Fanúšikovia FL budú počas sezóny súťažiť o vecné ceny od nového partnera. "Ďakujeme za takúto spoluprácu. Budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli naplniť naše spoločné ciele. Sme radi, že môžeme byť súčasťou slovenskej Fortuna ligy,“ prezradil šéf uvedenej spoločnosti Marcin Radziwon.