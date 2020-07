Kauza vraždy Kuciaka a jeho snúbenice: Viacero advokátov má už pripravené záverečné reči

V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bude vo štvrtok pred senátom Špecializovaného trestného súdu opätovne vypovedať kriminalista z odboru IT Dušan Mikulaj. Viacero advokátov má už pripravené záverečné reči.

Mikulaj sa v minulosti pred súdom vyjadroval aj k extrakcii dát zo šifrovanej aplikácie Threema, ktorá je jedným z dôkazov obžaloby. Poslúžila tak vo viacerých trestných konaniach vedených voči Marianovi Kočnerovi. Kriminalista Mikulaj vypovedal, že ak by bola Threema menená a dopĺňaná, tak ako to tvrdí obhajoba, bola by o tom v aplikácii stopa. Tú tam Mikulaj nenašiel.

Okrem Threemy sa Mikulaj vyjadroval aj k správam telekomunikačných operátorov, na základe ktorých bol vyskladaný pohyb obžalovaných v čase pred, počas a po vražde novinára.

Po opätovnom vypočutí Mikulaja nie je známy program pojednávania, avšak viacero advokátov obžalovaných má podľa informácii TASR už pripravené záverečné reči. K tým by pristúpil senát Ruženy Sabovej v prípade, že by ukončil dokazovanie. Záverečné reči predchádzajú, spolu so záverečným slovom obžalovaných, rozsudku.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdení Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a tiež Marian Kočner, ktorý si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.