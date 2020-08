Sestričky († 3, 15 mes.) vošli do maminho auta, ich osud sa spečatil: Obrovská rodinná tragédia!

Mladá mamička Kaylee Petchenik (21) driemala v dome, keď sa jej dve dcérky dostali do jej zaparkovaného auta. V tom čase bolo v americkom meste Booneville, Arkansas, vyše 30 stupňov Celzia. Nevinná zábavka sa skončila tragicky.

Keď sa mamička zobudila, svoje dievčatá nikde nemohla nájsť. Ako informuje portál Mirror, približne o 14. hodine zavolala mužov zákona, ktorým sa po príchode k rodine naskytol zdrvujúci pohľad. Policajti arkansaskej štátnej polície našli 3-ročnú Laykn a jej 15-mesačnú sestričku Oliviu v bezvedomí na zadných sedačkách rozhorúčeného auta.

Teplota v meste bola v čase incidentu výrazne nad 30 °C, auto parkovalo mimo rodinného domu.

Laykn okamžite previezli do nemocnice v Booneville, kde bola vyhlásená za mŕtvu, zatiaľ čo Olivia skončila v nemocnici v Little Rocku a zostáva v kritickom stave, potvrdila polícia. Telo staršieho dievčatka podrobia pitve. Podľa policajného vyhlásenia sú obe deti zjavnými obeťami horúčav, ako sa však dostali do auta, nateraz nie je jasné.

Sused Matthew Wood opísal stanici 5News, ako okolo 11. hodiny, keď sedel na verande, za ním Kaylee dobehla. Zúfalo hľadala svoje deti. Podľa jeho slov mladá mamička pracuje v noci a skôr, ako si zdriemla, dvere zamkla. Vyšetrovanie tragédie pokračuje.

Na stránke GoFundMe sa medzitým rozbehla zbierka na pohreb zosnulej Laykn. Za dva dni desiatky ľudí poslali vyše 3 500 dolárov (cca 3-tisíc eur).