Žiadne osudové stretnutie! Moderátor Vincze opísal, ako spoznal Adelu: Tak toto vás pobaví

Manželmi sú už tri roky a stále vedia prekvapiť či pobaviť. Jeden z najsledovanejších párov slovenského šoubiznisu šiel do manželstva poriadne rýchlo a ako sa ukazuje, Vinczeovcom sa skutočne oplatilo zbytočne neotáľať.

Moderátorka Adela Vinczeová (39) tvorila s Viktorom Vinczem (29) pár iba pol roka, no svoj prvý sviatok zamilovaných oslávili hneď vo veľkom štýle. Viktor Adelu v živom vysielaní Telerána prekvapil žiadosťou o ruku. Nečakané zásnuby možno pôsobili ako príliš rýchly krok, pretože moderátorka bola s predchádzajúcimi partnermi oveľa dlhšie a k zásnubám nedošlo. S mladším Tomášom Bezdedom tvorila pár viac ako dva roky, s tanečníkom Modrovským s prestávkami sedem rokov.

Jej manžel a obľúbený moderátor, ktorý sa na svojich sociálnych sieťach venuje rôznym témam, si vždy nájde čas zodpovedať otázky fanúšikov. Jedna z tých najnovších bola osobná, no Vincze sa vôbec nezdráhal! Viktora sa totiž spýtali aj na to, či vedel, že "to je ona", keď prvý raz spoznal Adelu.odpísal pobavený moderátor. Láska na prvý pohľad sa tak možno nekonala, no o niekoľko rokov sa z nich stal šťastný párik.