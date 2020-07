Centrálna banka varuje pred zvýšením minimálnej mzdy na 620 eur: Negatívny efekt, ktorý by nechcel nikto

Navrhovaným zvýšením minimálnej mzdy zo súčasných 580 eur na budúcoročných 620 eur sa vytvorí negatívny zásah do finančnej kondície firiem, ktorých ziskovosť pre koronakrízu výrazne klesne.

V pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona o minimálnej mzde to ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi odkázala Národná banka Slovenska. "V tomto prostredí môže akýkoľvek dodatočný nárast nákladov práce spôsobiť negatívny efekt na zamestnanosť a schopnosť firiem vykonávať svoje aktivity, rovnako príplatky naviazané na minimálnu mzdu vytvoria dodatočné náklady pre firmy," varuje centrálna banka. NBS odporúča pri zvýšení úrovne minimálnej mzdy zohľadniť len rast spotrebiteľských cien, čim by sa zachovala kúpna sila zamestnancov s najnižšími hrubými zárobkami.

So zvýšením minimálnych hrubých zárobkov len na 620 eur zásadne nesúhlasí Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ). Odborári žiadajú stanoviť sumu mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 ako 60 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019, s čím počíta aktuálne znenie zákona o minimálnej mzde. "Minimálna mzda na rok 2021 v zmysle zákona by mala byť 656 eur, čo predstavuje nárast oproti minimálnej mzde stanovenej na rok 2020 o 76 eur," upozornili počas pripomienkového konania. Hospodárske predpoklady z predchádzajúcich dvoch rokov podľa KOZ dávali predpoklad na zvýšenie minimálnej mzdy. "V súčasnej situácii, keď celkové dopady pandémie na slovenské hospodárstvo nie sú známe, môžeme konštatovať, že prepad v ekonomike by mal byť dočasný a jeho hĺbka bude závisieť od viacerých faktorov a kompenzačných opatrení zo strany štátu," argumentujú odborári.

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak navrhuje, aby sa hrubá minimálna mzda na Slovensku od začiatku budúceho roka zvýšila zo súčasných 580 eur na 620 eur. V čistom by tak zamestnanci pracujúci za minimálnu mzdu mali od začiatku budúceho roka zarábať 506 eur, čo je o 30 eur viac ako v tomto roku. Šéf rezortu práce tak reaguje vlastným návrhom na to, že sa zamestnávateľom a odborárom na spoločných rokovaniach do 15. júla tohto roka nepodarilo dohodnúť na výške minimálnej mzdy na rok 2021. Návrh novely zákona o minimálnej mzde, ktorý stanovuje najnižšie hrubé zárobky na rok 2021 na sumu 620 eur, rezort práce minulý týždeň predložil do medzirezortného pripomienkového konania. "Minimálna mzda sa bude týkať 121-tisíc 600 ľudí," povedal minister na minulotýždňovej tlačovej besede. Títo ľudia si tak podľa neho v čistom prilepšia o 360 eur ročne.

, v budúcom roku by išlo o sumu 465 eur. V čistom vyjadrení by štartovacia minimálna mzda dosiahla 404 eur. Túto minimálnu mzdu môžu podľa navrhovanej novely dostávať dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako jeden rok. Štartovaciu minimálnu mzdu by mohlo podľa Krajniaka počas najviac jedného roka poberať 62,6-tisíca dlhodobo nezamestnaných. Ak si tieto osoby nájdu prácu, po roku poberania štartovacej minimálnej mzdy prejdú na minimálnu mzdu vo výške 100 % minimálneho zárobku, teda na klasickú minimálnu mzdu.