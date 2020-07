Kontroverzný výstup Kanye Westa má dohru: Kim Kardashian prehovorila o pekle s manželom

Americká modelka a podnikateľka Kim Kardashian West sa v stredu otvorene vyjadrila k bipolárnej poruche svojho manžela Kanye Westa. Zároveň vyzvala médiá aj verejnosť, aby prejavili "súcit a empatiu" voči nedávnemu výstrednému správaniu tohto rapera, ktorý už začal svoju kampaň ako kandidát do novembrových prezidentských volieb v USA. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

West spustil kampaň v nedeľu 19. júla na prvom stretnutí s voličmi v meste Charleston nesúrodým prejavom, v ktorom povedal niekoľko zvláštnych výrokov o známej americkej abolicionistke a aktivistke Harriet Tubmanovej, ktorá podľa neho v skutočnosti nikdy reálne neoslobodila otrokov, len zariadila, aby pracovali pre iných belochov. Potom prezradil, že žiadal od svojej manželky Kim, aby podstúpila interrupciu, keď čakala ich spoločnú, dnes už sedemročnú dcéru, a rozplakal sa.

V posledných dňoch sa raper dostal do hlavných správ médií vďaka svojim neskôr vymazaným tweetom, v ktorých obvinil manželku a svokru, že sa ho pokúšajú zamkýnať. Naznačil tiež, že chce požiadať o rozvod.

Hviezda televíznej reality šou Kim Kardashian napísala na Instagrame dlhý odkaz, v ktorom vysvetlila, že váhala verejne prehovoriť o tom, ako manželova choroba ovplyvňuje celú rodinu, "pretože veľmi chráni ich deti a Kanyeho právo na súkromie". "Ale dnes cítim, že by som sa mala k tomu vyjadriť, lebo s duševným zdravím sa spája hanba a nepochopenie," uviedla 39-ročná Kardashian.

Bipolárna porucha je duševné ochorenie, pre ktoré sú typické extrémne zmeny nálad. Pacienti zažívajú mániu, keď cítia eufóriu, a často konajú bezstarostne a nezodpovedne, a potom majú záchvaty ťažkej depresie, keď nie sú schopní vôbec fungovať a upínajú sa k samovražde.

Kim v odkaze napísala: "Ľudia, ktorí rozumejú duševnej chorobe alebo dokonca kompulzívnemu správaniu, vedia, že rodina je bezmocná, ak tento člen rodiny už nie je neplnoletý." "Ľudia, ktorí to nepoznajú alebo s tým nikdy neprišli do kontaktu, sú možno kritickí, odsudzujú to a nechápu, že títo jednotlivci musia sami chcieť prijať pomoc. To, ako veľmi sa rodina a priatelia snažia pomôcť, nehrá rolu," uviedla manželka.

Zároveň dodala, že chápe, že slová Westa ako verejne známej osoby sú terčom kritiky a môžu vyvolať "ostré názory a emócie". Doplnila, že "Kanye je vynikajúci a zložitý človek, ktorý je nielen umelec a černoch, čo zažil bolestnú stratu matky..., ale musí sa vyrovnávať s tlakom a izoláciou, ktorú ešte zhoršuje jeho bipolárna porucha".

West, jeden z najlepšie zarábajúcich umelcov na svete, oznámil svoju prezidentskú kandidatúru na Twitteri 4. júla.