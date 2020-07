Z ich slov je sklamaný: Ide o jasnú ignoráciu, odkazuje Hamilton legendám motošportu

Britský pilot F1 Lewis Hamilton (35) je sklamaný, že ho legendy motošportu Jackie Stewart (81) a Mario Andretti (80) nepodporili v jeho kampani proti rasizmu.

Hamilton ako jediný pilot čiernej pleti v F1 túži po väčšej rozmanitosti v tomto športe a svoju myšlienku sa snaží aj presadiť. Pred úvodnými pretekmi obnovenej sezóny si pokľakol na znak podpory boja proti rasizmu a počas pretekov mal na sebe aj tričko s nápisom Black lives matter. Podobne urobili aj niektorí iní jazdci, on k Hamiltonovi sa nepridali všetci.

Podľa webu The Sun sa šesťnásobnému šampiónovi súčasná situácia ohľadne boja proti rasizmu v F1 nepozdáva a očakáva viac. Jeho snahu však najnovšie spochybnil majster sveta z roku 1978 Mario Andretti. "Uznávam Lewisa, ale prečo sa stať militantným? Vždy bol prijatý a vždy ho každý rešpektoval. Myslím, že sa vytvára problém, ktorý ani neexistuje," odkázal Andretti.

Reakcia Hamiltona na seba nenechala dlho čakať. "Je to sklamanie, ale bohužiaľ realita, že niekto zo staršej generácie, ktorého hlas ešte v súčasnosti stále rezonuje, neprizná, že existuje problém. Ide opäť o jasnú ignoráciu, ale mňa to nezastaví. Nikdy nie je neskoro doučiť sa a to je presne to, čo by mal tento muž, ktorého rešpektujem, urobiť."

Na stranu Andrettiho sa postavila aj ďalšia ikona, trojnásobný majster sveta Jackie Stewart.Nikto neprotestuje voči zmenám. Ak je niekto dobrý v tom čo robí, bude rešpektovaný v F1," povedal Stewart.znela Hamiltonova odpoveď.