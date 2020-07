Polročné medvieďatá opustila mama: Siroty Filip a Máša sú hitom košickej zoo

Sú šťastné a plné života! Polročné medvieďatá Máša a Filip sa narodili vo voľnej prírode, no pri ťažbe dreva sa ich matka vyľakala a dvojicu opustila.

Malých najdúchov museli zachrániť ochranári. Nový domov si napokon našli v Zoologickej záhrade Košice, kde sa už mesiac zoznamujú s prostredím. Zároveň ide o slovenskú raritu. Je to totiž po prvý raz, keď sa zvieratá z voľnej prírody dostali do inej zoo než do Národnej zoo Bojnice. Chlpatí súrodenci už vážia takmer 30 kg.

„Medvieďatá boli nájdené 10. marca v Národnom parku Nízke Tatry. Našli ich bez matky a ochranári sa ich tam snažili nechať. Zistili však, že ich matka sa tam nevyskytuje a medvieďatá by bez jej pomoci uhynuli. Preto ich presunuli do Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej,“ priblížil vedúci zoologického oddelenia Patrik Pastorek s tým, že v ich starostlivosti boli 3 mesiace, kde ich kŕmili najmä kozím mliekom. Do košickej zoo prišli pred mesiacom, 22. júna.

„Dobre sa u nás aklimatizovali už od prvého dňa,“ pochválil sa Pastorek. Filipa a Mášu aj naďalej kŕmia mliekom, no postupne im pridávajú aj pevnú potravu. „Aj u nich veľmi silno funguje vzťah medzi dieťaťom a matkou. Medvieďatá si preto teraz vyžadujú veľkú pozornosť,“ doplnil Pastorek.

Medvieďatá sa ocitli v košicej zoo aj preto, lebo od roku 2002 sú členom Európskeho programu na záchranu hnedých medveďov a spolupracujú aj v medzinárodnom projekte Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií. „Pomohlo nám aj to, že sme mali pre nich pripravený voľný výbeh so stromami i pretekajúci potok. Inde im stavajú betónové chovné zariadenie,“ uzavrel odborník.

Jedálny lístok medvedích drobcov

- 0,5 l mlieka 2x denne

- zelenina

- hrozno, slivky, jablká, hrušky

- varená ryža a slede

- fazuľa, šošovica