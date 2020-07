Vera Wisterová vyhrala v Amerike súd o deti, ešte však nie je koniec: Blesková reakcia exmanžela!

Zvrat vo vojne medzi moderátorkou Verou Wisterovou (43) a jej exmanželom Jeremym Hulshom (41).

Keď koncom októbra minulého roka uniesol Wisterovej ešte vtedajší manžel Jeremy ich dvoch synov Thea (6) a Harlowa (8) z bratislavského nákupného centra, rozkrútila sa poriadna centrifuga problémov. Moderátorka dlhé týždne nevedela, kde sa deti nachádzajú a po ich nájdení sa spolu s Jeremym postavila pred americký súd v štáte Illinois. Ten mal rozhodnúť o osude detí, ktoré majú po otcovi americké aj izraelské občianstvo.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Tvrdý boj vyplavil na povrch poriadne nánosy špiny, ktoré zaplavili celú súdnu sieň. Dokazovanie sa skončilo a americká sudkyňa vyslovila po dlhých mesiacoch svoj verdikt: Deti sa musia vrátiť na Slovensko!

Scenár, za ktorý by sa nehanbili ani v Hollywoode. Život známej moderátorky Very Wisterovej pripomína skôr telenovelu ako harmonickú prechádzku životom. Manželstvo s Jeremym Hulshom, ktoré vyzeralo spočiatku idylicky, a do ktorého sa narodili dvaja krásni chlapci Theo a Harlow, sa po rokoch stalo nočnou morou. Manželia na seba útočili, podávali trestné oznámenia, volali políciu a to všetko vyústilo až do únosu detí ich otcom z bratislavského nákupného centra počas súdom nariadeného styku. Diabolskému plánu nedokázal vtedy zabrániť ani Wisterovej otec, ktorý robil deťom dozor. Od októbra sa nachádzajú v Amerike, kde trávila a trávi moderátorka pomaly viac času ako na Slovensku, aby bola čo najviac so synmi, a aby sa mohla zúčastniť súdnych pojednávaní.

Po dlhých mesiacoch sa však konečne obe strany dočkali rozsudku, ktorý zatiaľ hrá v prospech Wisterovej. Podľa informácií, ktoré sa Novému Času podarilo získať z oficiálnych dokumentov, sudkyňa rozhodla, že sa deti musia vrátiť na Slovensko. Chlapci majú byť vrátení do 21 dní od tohto rozhodnutia a všetko sa to má udiať na náklady ich otca, na ktorého plecia padajú aj náklady vzniknuté s celým týmto sporom.