Martin Nikodým vyrazil na dovolenku: Ratolesti vetrá pri mori

Moderátor Martin Nikodým (49) sa s deťmi, synom Adamom (18), dcérou Emmou Leou (16) a Martinkom (5), vybral na dovolenku do Chorvátska.

Aj keď to moderátorovi po boku žien nevyšlo, z detí má obrovskú radosť a sú jeho hnacím motorom. Nikodým zbalil kufre, vyzdvihol svoje tri deti a namieril si to k Jandranu. Spoločne s Adamom, Emmkou a malým Martinkom totiž dovolenkujú a užívajú si sladké ničnerobenie. „Pozdravujeme z výletu, trocha windsurfingu na Peljesaci, trocha histórie a dobrého jedla na Korčuli,“ priznal Martin.

S tými staršími to je hračka, ale s malým Martinkom, ktorý má len päť rokov, to má moderátor o trošku zložitejšie. „Nie je to vždy najjednoduchšie, zvládnuť svoj svet a jeho, ale vesmír ho priniesol, aby som to zvládol, a máme toľko zábavy, že bez neho by som občas aj zabudol, čo je to čistá radosť z každej jednej chvíle,“ dodal.