Nela Pocisková prehovorila o svadbe s Tůmom: Veľavravný odkaz Filipovi!

Spečatia konečne svoj vzťah? Známy prominentný pár Nela Pocisková (29) a Filip Tůma (42) to vzali za úplne opačný koniec.

Zaľúbenci sú už síce dvojnásobnými rodičmi a vychovávajú svoje dve detičky Hektora (4) a Lianku (2), svadobné zvony im však stále ešte nezazvonili! A hoci sympatický herec už dávno navliekol Nele zásnubný prsteň na ruku, veľkolepá svadba sa ešte nekonala. Pocisková však v najnovšom rozhovore prezradila, že biele šaty by si po rokoch už s radosťou obliekla. Rozhýbeš sa, Filip?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Povedia si svoje odkladané áno? Hoci Nela s Filipom tvoria šťastný pár už dlhé roky, pred oltár sa ešte stále nepostavili. I keď Filip v nedávnom rozhovore pre Nový Čas povedal, že by sa to mohlo aj čoskoro zmeniť. „Na začiatku roka sme sa s Nelkou rozprávali, že 2020 je pekný dátum,“ prezradil Tůma s tým, že to však nič záväzné neznamená a oni si v spokojnosti nažívajú aj bez svadby.

„Obaja sme síce zástancami toho, že najprv má byť svadba a potom deti, no vyšlo to ináč. Stalo sa to tak, ako sa stalo a je otázkou času, kedy to spečatíme aj na papieri,“ dodal herec, ktorý je ale pracovne dosť vyťažený a pravidelne natáča markizácky seriál Oteckovia. Krásna Nela však najnovšie prezradila, že by jej vôbec nevadilo, keby ten čas teraz nastal.

Zásnuby už boli

Pocisková by chcela byť už vydatá pani. „Svadbu by som určite chcela. Filip ma už požiadal o ruku strašne dávno, ale ja som si nebola najprv istá, tak som nešla do toho hŕŕ a hneď. Teraz prešli nejaké roky a je to zvláštne. Ja by som rada čakala, aby mi Filip opäť dvoril a povedal zo svojej strany, či teda ideme do toho alebo nie. Keď prišli deti, zo svadby zišlo. Teraz by sme to ale mohli začať riešiť viac,“ povedala úprimne pre rádio Jemné Nela, ktorá by bola nepochybne krásna nevesta.