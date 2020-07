Tenisová jednotka Andrej Martin: Na turnaj do Piešťan išiel na bicykli!

Dodržal, čo sľúbil! Tenista Andrej Martin (30) sa na ďalší turnaj organizovaný Slovenským tenisovým zväzom (STZ) presúval z Bratislavy do Piešťan na bicykli. Trasu dlhú takmer 90 km zvládol bez problémov s úsmevom na tvári.

Ani koronavírus či menšie zranenia nezastavili Martina v tom, aby dodržal sľub, ktorý dal fanúšikom pred začiatkom turnajovej série. Prvý presun z Bratislavy do Piešťan (88 km) zvládol v sedle bicykla.Myslím, že do troch hodín to bude určite,“ predpovedal pred štartom pre Nový Čas Martin. Tenista vyrazil spred bratislavského NTC o dru- hej hodine poobede.

„Čo sa týka trasy, tak budem improvizovať. Takéto cyklovýlety rád spájam s objavovaním dedín, kde sa človek za normálnych okolností nedostane. Beriem to ako takú pridanú hodnotu. Je pre mňa dôležité, aby som spoznal miesta, kde žijem a kde som vyrastal,“ dodal 96. hráč rebríčka ATP. Na cestu sa vystrojil v reprezentačnom drese Slovenska.

„Som patriot vo všetkom, čo robím, takže slovenský dres je samozrejmosť. Dúfam, že aj moje výkony na bicykli budú toho dresu hodné,“ smial sa Martin a uzavrel: „Trochu som aj banoval, že prvé dva turnaje boli v Bratislave. Ale teraz sa môžem do Piešťan realizovať. Budúci týždeň ma zase čaká Žilina. Mal som v posledných týždňoch nejaké zdravotné komplikácie. Verím, že ma to pri bicyklovaní i tenise nebude limitovať,“ uzavrel Martin.