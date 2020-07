Okruhlica o drogách: Čo uprednostňujú majetnejší užívatelia?

Leto je obdobím, ktoré sa u časti populácie spája s rekreačným užívaním alkoholu alebo drog.

Pre mladých je rizikové, že sú bez dozoru a majú chuť experimentovať. Aj keď u ľudí s vyššími príjmami je trendom žiť zdravšie, nájdu sa medzi nimi drogovo závislí. Tí uprednostňujú syntetické drogy. Drogou pre "elity" je kokaín. Pre TASR to povedal riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR Ľubomír Okruhlica.

Poukázal na to, že mladiství počas leta hľadajú nové zážitky. "Majú veľa voľného času bez toho, aby boli v nejakej štruktúre, či už je to výučba, školské družiny. Krúžky bývajú často v lete prerušené. Mnohí rodičia sú v práci," komentoval s tým, že v takých prípadoch veľmi ľahko dôjde k tomu, že ak ich niekto ponúkne drogou, v lete ju ťažšie odmietnu.

Mladí Slováci najčastejšie skúsia marihuanu. Keď na to rodičia prídu, tak ich začiatkom jesene posielajú do centier na liečbu drogových závislostí s tým, že spozorovali, že ich dieťa má problém. "Chcú, aby sa to zastavilo," zdôraznil.

Na otázku, či vidí rozdiel medzi drogovo závislými v minulosti, reagoval, že v 90. rokoch minulého storočia boli problémom najmä tvrdé drogy. Tie sú však stále dostupné, ale medzi mladými sa užívajú v menšej miere. Ľudia sa podľa jeho slov stávali oveľa ľahšie závislými. V súčasnosti dávajú prednosť marihuane, syntetickým drogám či halucinogénom.

Dostupnosť drog nie je len otázkou Bratislavy, ale aj menších miest. "Stále vidíme, čo sa týka počtu osôb so závislosťou, že sa nemení. Mení sa len štruktúra," komentoval s tým, že do centier chodí so žiadosťou o liečbu oveľa menej závislých od heroínu, ale oveľa viac ľudí so závislosťou od pervitínu, marihuany a s kombinovanými závislosťami. Stále viac sa objavujú závislosti od alkoholu a kokaínu.

Zmena v správaní súvisí podľa Okruhlicu so sociálno-ekonomickou situáciou. "Keď spoločnosť zbohatla, tak jednak má na drogy. Sú dostupnejšie pre mnohých," doplnil s tým, že v minulosti prechádzal heroín všetkými sociálnymi vrstvami, v súčasnosti ho užívajú osoby na okraji spoločnosti. Podobnosť vidí aj u fajčiarov. Oveľa vyšší je podľa jeho slov výskyt fajčiarov medzi ľuďmi bez vzdelania, ktorí musia často fyzicky pracovať a majú nižšie príjmy.

Uviedol tiež, že prospešné môžu byť niektoré opiáty, ktoré sa využívajú pri bolestiach. "Nie sú zlé. Naopak, dnes sú najúčinnejším a posledným riešením pri ťažkých neutíšiteľných bolestiach," doplnil s dôvetkom, že nevyliečiteľne chorí ľudia by mali dostať dostatočné dávky opiátov.