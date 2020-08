Slovenské celebrity sa pochválili novými prírastkami: Naši zvierací maznáčikovia

„Keď psovi zmeníte život,dá vám neuveriteľnú lásku,“ hovorí herec Juraj Bača (32) o svojom havkáčovi, ktorého našiel v smetiaku počas cesty na dovolenku.

Nielen psy, ale aj iné zvieratká majú doma známe tváre televíznej obrazovky. Pozreli sme sa na zvieracie prírastky, ktoré si nedávno zadovážili a robia im veľkú radosť.

Martina Schindlerová (32)

speváčka a mačka Cica

Cicu máme od konca minulého roku z občianskeho združenia Majme srdce. Mačku sme si vybrali ako alternatívu k psíkovi, ktorého by som nestíhala venčiť. V papieroch má meno Princess, ale voláme ju skrátka Cica. Je to druh európskej krátkosrstej mačky. Naša Cica je veľmi vďačná, je neuveriteľne priateľská a teší sa všetkej našej pozornosti. Nesyčí na deti, ani ich zatiaľ nepoškriabala, ako by možno niektoré iné mačky pri porovnateľných hrách urobili. Cica sa rada hrá a našťastie je aj učenlivá, toho som sa najviac obávala. Príde na zavolanie a na okríknutie prestane liezť na stôl, alebo brúsiť si pazúriky tam, kde nemá. Predsa len je to malá šelma, takže súžitie si vyžaduje aj našu trpezlivosť, aby sme ju vycvičili tak, že bude akceptovať naše pravidlá. Spí s nami v posteli, je čistotná, pohybuje sa po byte a toleruje aj kúpanie. Je taká odovzdaná, dôveruje nám, mali sme šťastie na úžasnú povahu. Deti sa vďaka nej veľa smejú a ona pradie. Rada nosím čierne oblečenie, takže sme si k Cice zaobstarali aj robotický vysávač, a ten uprace v byte jej bielu srsť. Je to starosť, ale hlavne radosť. Zvieratko je taká nenahraditeľná dimenzia detstva, tak som rada, že som to deťom dopriala.

Kveta Horváthová (43)

moderátorka a psík Fany

Po tom, ako nám vo februári umrel zajačik, sme sa spolu s manželom a dcérou Paulínkou zhodli na tom, že si zaobstaráme psíka. Vyberali sme si medzi plemenami, ktorým neprekáža žiť v byte. Na internete som objavila papillona, z francúzskeho slova motýľ. Toto pomenovanie dostal kvôli svojim typickým ušiam, ktoré pripomínajú krídla motýľa. Toto plemeno má priateľskú povahu a ľahko sa cvičí. Spomenula som si, že tohto psíka má jedna moja známa a zasypala som ju miliónom otázok. Vďaka jej odporúčaniam sme sa boli pozrieť v chovnej stanici a mali sme veľké šťastie, že už koncom marca sme si domov priniesli malé chlpaté ušaté klbko, sučku Fany. V auguste bude mať sedem mesiacov, je veľmi milá, hravá, zvedavá, miluje spoločnosť ľudí aj psov a naozaj rýchlo sme ju naučili reagovať na povely. Chodíme na pravidelné prechádzky a výlety, Fany veľmi rada cestuje autom. Skrátka robí nám veľkú radosť. Aj keď je to náš prítulný miláčik, vedieme ju k poslušnosti.

Zuzana Kraváriková (19)

herečka a zajac Chaplin

Zvieratá mám všeobecne veľmi rada, no odkedy sme fotili pre Markízu veľkonočné zábery z farmy, malý zajko sa okamžite ocitol na zozname „must have“. Trvalo mi rok presvedčiť maminu na ďalšie domáce zvieratko, pretože už máme psíka, naše veľké zlatíčko. Volá sa Sanynka a má 11 rokov. Je to skutočný člen rodiny. Priebežne som mamine teda posielala rozkošné fotky zajkov, až sama jedného chcela. (smiech) No dovolila mi ho až ako darček k maturite. Všetci vieme, aké boli tohto roku maturity, takže som začala už v apríli hľadať v inzerátoch. No musela som počkať ešte pár týždňov, kým narastie a bude môcť ísť ku mne. Odvtedy sme s Chaplinom spolu skoro stále. To meno mi napadlo preto, že zajačiky majú také veľké nôžky a smiešne chodia, čo mi pripomína Charlieho Chaplina. Môj zajko je veľmi zvedavý a miluje maznanie. Keď som v obývačke, pustím ho pobehovať na sedačku a skoro vždy mi príde do taniera skontrolovať, čo som si nachystala a či sa nepodelím. Sme veľkí parťáci.

Zuzana Belohorcová (44)

moderátorka a mačka Dolce

Máme doma 2 mačičky, ale odfotiť ich spolu na mojich rukách je problém. (smiech) Obe sú zachránené. Tú menšiu doviezol manžel pred Vianocami, lebo mu volala známa, ktorej kamarátovi sa narodili na záhrade a chcel ich utopiť, pretože mal na dlho odcestovať. Druhú sme zdedili i keď sme kúpili našu rezidenciu. Chodievala tam mačička, ktorá žila v susedstve a my sme jej dávali jesť. Keď sme začali s rekonštrukciou, zobrali sme si ju domov. Je staršia, má asi 13 rokov a je už dosť slabá. Ale je s nami šťastná, veľmi si váži, že má pokoj a teplo domova. Susedia nám rozprávali, aké strašné veci zažila, vyhodili ju z domu, nemala čo jesť, dokopali ju na ulici a prešlo ju aj auto. Bála sa ľudí, ale keď si niekoho obľúbi, ako napríklad moju mamu, ktorá ju tu pravidelne kŕmila, bola úplne odovzdaná. Som síce alergik, ale deti z nich majú obrovskú radosť a čo pre nich neurobíš. (smiech) Už som si na ne zvykla, aj keď raz za čas si musím dať tabletku. Naši domáci maznáčikovia najradšej ležia pri našich nohách.