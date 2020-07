Odborník radí: Nikdy sa nesnažte hazardom zarobiť peniaze

Hazardné hry môžu byť dobrým zdrojom zábavy pre dospelých, no aj značným rizikom, a to práve kvôli svojej návykovej povahe. Závislosť od hrania hazardných hier, teda patologické hráčstvo, môže ohroziť nie len životy hráčov, ale aj životy ich blízkych.

Nepriateľa zvaného závislosť preto treba poraziť hneď, ako spozorujeme prvé príznaky. V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že hranie hazardných hier nie je pomyselne ľahkou cestou k rýchlemu zárobku. Malo by predstavovať iba jeden zo zdrojov zábavy a odreagovania sa.

Častokrát sa však stretávame práve s prvou možnosťou, kedy hráč hazarduje s cieľom získať peniaze a chce rýchlo zbohatnúť, prípadne sa dostať z finančných dlhov. Takéto premýšľanie hráča je už od začiatku veľmi nebezpečné, pretože ho vízia veľkej výhry môže priviesť až k samotnej závislosti od hrania takýchto hier. Myšlienka rýchleho zbohatnutia tak preto zväčša vedie k ešte väčšiemu zadlženiu sa.

Existuje hneď niekoľko odporúčaní, ktoré by mali hráči pri hraní hazardných hier dodržiavať.

“V prvom rade si musí hráč uvedomiť potenciálne riziko prehry. Preto by nikdy nemal hrať s peniazmi, ktoré sú určené na základné výdavky. Vždy si položte otázku, či vám hranie prináša radosť z hry a či si môžete dovoliť prehrať peniaze, o ktoré hráte. Hranie vždy berte len ako formu zábavy, od ktorej neočakávate možnosť rýchleho zárobku, a s ktorou dokáže kedykoľvek prestať. Pokiaľ to tak nie je, mali by ste s hraním prestať,” vysvetľuje Daniel Dolejší, odborník na online kasína a garant projektu oficialnekasina.sk.

Vieme teda, že hazard nie je spôsob, ako zarobiť peniaze. Všetky kasínové hry sú nastavené tak, aby zvýhodňovali samotné kasíno, čo v praxi znamená, že šance na výhru sú nižšie ako šance na prehru. Áno, tieto šance sa dajú šťastím poraziť, ale šťastie nikdy netrvá večne.

Dokonca, ani výhra v online kasíne vás nemusí zákonite priviesť k získaným peniazom. Pri hraní v online kasínach je preto dôležité zvoliť si kasíno, ktoré má slovenskú licenciu. Okrem toho, že je takéto kasíno úplne legálne, to znamená, že vaša výhra vám bude zaručene vyplatená, zatiaľ čo pri zahraničných kasínach si tým nemusíte byť 100% istí.

Na Slovensku aktuálne pôsobí 5 súkromných online kasín a štátny Tipos, no môžeme predpokladať, že sa bude trh postupne rozširovať a ponuka kasín so slovenskou licenciou sa bude vyvíjať a zlepšovať. Nakoľko u nás fungujú tieto súkromné online kasína len pomerne krátko a teda sú relatívne nové, je prirodzené, že zatiaľ nedokážu poskytnúť takú úroveň služieb, akú hráči dlhé roky nachádzali u zahraničnej konkurencie. Dôležitým je ale to, že hraním v slovenskom licencovanom kasíne minimalizujete jedno z najväčších rizík pochybných zahraničných kasín – zneužitie osobných údajov či financií.