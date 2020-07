Na Martinovu maminu zaútočil veľký pes, padol výstrel: Dramatické zábery, z ktorých tuhne krv v žilách

Na dramatickú prechádzku Martin a jeho rodina tak skoro nezabudnú.

Rodina z Plzne sa vybrala na výlet do českej obce Nebílovy, kde si chceli pozrieť zámok. Pri stúpaní do kopca však zrazu preskočil plot záhrady americký staford a okamžite sa vrhol na fenku pudlíka, ktorú mala v rukách Martinova mama. Jeho manželka brala okamžite deti do bezpečia.

Martin sa snažil psa odkopnúť, no jeho mamina spadla a fenku pritom stále držala v rukách. Staford aj naďalej útočil. "Bol to okamih. Najprv som chcel útočiaceho psa odkopnúť, ale to sa nedalo. Musel som svoju rodinu ochrániť, takže som vytiahol svoju pištoľ, ale nechcel som toho psa zabiť, pretože zvieratá milujem. Vystrelil som vedľa neho, aby som ho postrašil," opísal hrozivú situáciu Martin pre portál Krimi-Plzeň.cz.

Našťastie výstrel psa zastrašil. Martin celý incident ohlásil na polícii. "Môžem potvrdiť, že sme vyrazili k prípadu napadnutia psom, pri ktorom došlo aj k použitiu zbrane. Prípad v túto chvíľu preverujeme," uviedla portálu hovorkyňa polície. Vďaka Martinovej bleskovej reakcii utrpela jeho mamina len drobné zranenia na rukách, nohách a hlave.

Portál zisťoval u odborníka, či bol strelecoprávnený v tomto prípade použiť zbraň. "Z dostupného záznamu mám za to, že sú splnené podmienky pre postup podľa § 29 trestného zákonníka, teda nutnej obrany, podľa ktorého čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom, nie je trestným činom. Postup strelca teda považujem za primeraný situácii, kedy legálne držanou zbraňou odvracal útok psa na člena svojej rodiny," vysvetlil advokát JUDr. Ing. Pavla Cink.