Kanye West rozpútal škandál v slávnej rodine: S Kim Kardashian sa chcem rozviesť už dva roky!

Americký hudobník Kanye West trpí bipolárnou poruchou. Chce kandidovať na prezidenta USA, ktorým sa stane len ťažko, pretože nemá voličskú podporu v mnohých štátoch.

Avšak on sa nevzdáva a v nedeľu zorganizoval prvý predvolebný míting. Väčšinu času počas neho preplakal v manickom záchvate. A odvtedy vydáva množstvo bizarných vyhlásení na Twitteri. Napríklad o tom, že ho manželka chce zavrieť do blázinca. A v utorok fanúšikov šokoval, keď vyhlásil, že sa chce s Kim Kardashian rozviesť už dva roky.



Dôvodom k rozvodu má byť Kimina schôdzka s Westovým rivalom raperom Meekom Millom. Stretli sa pred dvoma rokmi sami dvaja v hoteli a Kanye chcel ihneď žiadať o rozvod. West sa navyše úplne pomiatol a svoju svokru Kris Jenner začal označovať bielou rasistkou. Zabarikádoval sa teraz vo Wyomingu, pretože okrem stihomamu trpí silnou paranojou.



,,Prileteli s dvoma lekármi, aby ma zavreli. Snažím sa rozviesť s Kim od chvíle, keď sa stretla s Meekom v hoteli Waldorf kvôli reforme väzenstva," písal zmätene West. Svokre potom vytvoril aj prezývku Kris Čong-un Lil v narážke na diktátora KĽDR. Hudobník trpí vážnou formou bipolárnej poruchy a práve má manickú fázu, počas ktorej má chorobne velikášsku predstavu o sebe.



,,Meek je môj človek a správal sa úctivo. Je to môj kôň, s Kim to prepískli. Ja mám hodnotu piatich miliárd dolárov a viac vďaka Kristovi. Nepočúvali ste Michaela Jacksona a teraz im budete veriť?" napísal West a ďalej tvrdil, že Jacksona zavraždili. V ďalších príspevkoch zverejňoval ťažko zrozumiteľné súkromné ​​správy so svokrou a manželkou, v ktorých svokru Kris Jenner označuje za bielu rasistku. A všetko zakončil najbláznivejším textom: ,,Tak prehovoril budúci prezident."