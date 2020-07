Ibrahimovič zostrelil Haraslínove Sassuolo, Miláno ťahá sériu bez prehry

Mohli bojovať o titul. To by však musel byť v tíme AC Miláno Zlatan Ibrahimovič (38) skôr. Aspoň tak to tvrdil švédsky kanonier nedávno novinárom.

Rosonerri hrajú naozaj po príchode Švéda vo veľkej pohode, čo potvrdili aj v posledných 9 zápasoch, v ktorých ani raz neutrpeli prehru a až sedem súbojov vyhrali. Ibrahimovič svoju formu využil aj vo včerajšom zápase so Sassuolom (2:1), keď strelil oba góly svojho tímu. V domácom drese odohral prvý polčas slovenský krídelník Lukáš Haraslín. Milánčania sa v ligovej tabuľke posunuli na priebežnú piatu priečku. Serie A - 35. kolo:

Sassuolo - AC Miláno 1:2 (1:2)

Góly: 42. Caputo (z 11 m) - 19. a 45.+2 Ibrahimovič, ČK: 45.+7 Bourabia (Sassuolo) po druhej ŽK

/L. Haraslín odohral za domácich prvý polčas/ Atalanta Bergamo - FC Bologna 1:0 (0:0)

Gól: 63. Muriel