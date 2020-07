V nitrianskom zariadení s vyše stovkou ľudí potvrdili koronavírus: Ubytovňu plnú Srbov stráži armáda

Celá ubytovňa skončila v izolácii! Z ôsmych nakazených v Nitrianskom kraji je až šesť Srbov z robotníckej ubytovne v Lužiankach. Nakaziť sa mali po tom, čo prišli z dovolenky v rodnej krajine. Infikovaných pacientov už odviezli mimo ubytovne a ostatným robia testy na nebezpečné ochorenie COVID-19.

Medzi novými nakazenými na Slovensku pribudlo aj 6 prípadov z nitrianskej ubytovne. Ide o srbských zamestnancov firmy Foxconn, ktorí čerpajú celozávodnú dovolenku do 26. júla. Potvrdil to aj jeden z pracovníkov. „Boli sme na dovolenke doma v Srbsku, tam to asi dostali,“ zakričal nám robotník z okna. Ubytovacie zariadenie, kde sa šíri koronavírus, tak skončilo v karanténe a strážia ho policajti s vojakmi.

„My sme tu, ich dali preč, ale stretávali sme sa, nevedeli sme o tom. Niektorí už máme výsledky testov,“ dodal robotník. Podľa našich informácií budú v karanténe, až pokým ju nezruší hygienik. „Po ukončení celozávodnej dovolenky, samozrejme, nebudú izolovaní pracovníci zaradení do výkonu práce a ich návrat na pracovisko bude možný až po odsúhlasení zo strany RÚVZ,“ potvrdil za spoločnosť Foxconn Peter Krč.

„Testovanie bude prebiehať aj naďalej, preto je predpoklad, že počet potvrdených prípadov v tomto ohnisku nákazy ešte môže narásť,“ uviedla Katarína Tináková, regionálna hygienička v Nitre. Do zamestnania tak viac ako sto ľudí z ubytovne po dovolenke nenastúpi. „Ubytovňa v Lužiankach je z dôvodu výskytu pozitívnych prípadov na COVID-19 strážená príslušníkmi polície aj vojakmi,“ konštatovala Viktória Bodoková z polície.