Predčasný odchod generálneho prokurátora Čižnára: Koniec pre zdravotné problémy?!

Zatrúbil na odchod. Generálny porkurátor Jaromír Čížnár (56) požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú (47) o uvoľnenie z funkcie. Rozhodnutie prišlo len tri dni po tom, čo mu vypršalo sedemročné funkčné obdobie.

Podľa zákona by pritom mohol presluhovať, keďže jeho nástupca stále nie je zvolený, čo sa očakáva až o niekoľko mesiacov. Prečo už nechce vo svojej práci pokračovať?

Čižnárovi sa skončilo sedemročné funkčné obdobie minulý piatok. Až doteraz nebolo známe, či bude na poste generálneho prokurátora presluhovať, kým za neho nebude náhrada, alebo skončí. Svoje rozhodnutie chcel oznámiť najprv prezidentke. „Bolo by minimálne neslušné, aby sa hlava štátu o tomto rozhodnutí dozvedela z médií,“ uviedol nedávno Čižnár, ktorý sa napokon rozhodol skončiť a Čaputovú v pondelok požiadal o uvoľnenie z funkcie. „Termín vzdania sa funkcie bude oznámený v najbližších dňoch po doručení písomného vyhotovenia do rúk pani prezidentky,“ povedala jeho hovorkyňa Andrea Predajňová.

Predseda parlamentu Boris Kollár by bol však rád, keby Čižnár nadsluhoval, keďže generálny prokurátor plní podľa neho aj určité ústavné a právne funkcie, ktoré sa ťažko dajú v čase jeho absencie zastúpiť. Dôvody Čižnárovho odchodu zatiaľ nie sú známe. „Zatiaľ platí to, čo sme poskytli,“ odpovedala Novému Času Predajňová na otázku, či sú za jeho rozhodnutím zdravotné problémy alebo iné dôvody.

Čižnár totiž v minulosti absolvoval viacero operácií. V roku 2016 mal problémy s bruchom a hovorilo sa, že môže ísť o vážne ochorenie. Tieto dohady generálny prokurátor vyvrátil s tým, že ho však čakajú ešte ďalšie vyšetrenia. Minulý rok skončil opäť v nemocnici, no bližšie dôvody nešpecifikoval. Jediné, čo prokuratúra prezradila bolo, že trpel akútnymi bolesťami a bol hospitalizovaný v ústave srdcovo-cievnych chorôb.

Kto ho nahradí?

Meno Čižnárovho nástupcu zatiaľ verejnosť nepozná. Parlament aktuálne schválil zmeny vo výbere generálneho prokurátora a Kollár uviedol, že by voľbu mohol vyhlásiť na jeseň. Medzi horúcimi kandidátmi by mali byť prokurátori Ján Šanta, Maroš Žilinka, Jozef Čentéš, či Ján Hrivnák. Najviac doteraz rezonovalo meno Daniela Lipšica, no ozvali sa proti nemu opozícia a prezidentka.

Parlament však nedávno zmenil zákon, podľa ktorého bude môcť na post generálneho prokurátora kandidovať aj neprokurátor. Momentálne sa očakáva voľba v septembri. Čižnára teraz dočasne nahradí prvá námestníčka Generálnej prokuratúry Viera Kováčiková. Tá sa spomína v komunikácii Threema mafiánskeho podnikateľa Mariána Kočnera. O Kováčikovej si písal s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou.

Z ich rozhovoru vyplýva, že s väzobne stíhanou Jankovskou dobre vychádzala, Kováčiková však tvrdí, že mali len pracovný vzťah. Nedávno Kováčiková navrhla miernejšiu kvalifikáciu skutkov, z ktorých je Jankovská obvinená. Vďaka tomuto rozhodnutiu by jej nemusel hroziť trest päť až dvanásť rokov väzenia, ale len tri až osem. Definitívne o tom rozhodne až súd.

Kto je Čižnár

- Čižnár pri nástupe do funkcie sľuboval, že medzi jeho priority bude patriť boj proti daňovým únikom, ale aj boj proti domácemu násiliu.

- Jedným z prvých prípadov, ktoré riešil, bol prípad utýranej maloletej Lucky L. Po jeho zásahu niesla trestnú zodpovednosť prvýkrát aj sociálna pracovníčka.

- Figuroval aj v kauze zneužívania neplnoletých dievčat v resocializačnom zariadení Čistý deň, keď sa postavil aj proti ministerstvu práce. Vďaka tomu boli právoplatne odsúdení niektorí páchatelia.

- Čižnár po vražde novinára Jána Kuciaka tvrdil, že rozpúta peklo, ak sa potvrdí, že bol popravený pre svoju prácu. Vyšetrovanie však bolo zo začiatku kritizované.

- Rozporuplným bolo jeho rozhodovanie v prípade Dobroslava Trnku, ktorého dlho nechcel zbaviť funkcie. Bráni sa, že podľa zákona tak spraviť mohol až po vznesení obvinenia.

- Svojmu synovi skrátil povinnú prax a koncom minulého roka ho vymenoval do funkcie na prokuratúre. On to vysvetľoval bežnou praxou aj v prípade ostatných kandidátov.