Výjazd do nočného klubu trpko oľutovali: Českí futbalisti sa nakazili koronavírusom

V mládežníckych tímoch Dukly, Bohemiansu a Sparty Praha sa rozšíril koronavírus.

Podľa portálu iSport.cz sa mladí hráči nakazili v nočnom klube, kde mali prísť do kontaktu s nakazeným dievčaťom. "Béčka" Sparty a Bohemiansu museli prerušiť letnú prípravu, do dvojtýždňovej karantény putoval aj tím Dukly Praha do 18 a 19 rokov.

uviedol tréner rezervy Dukly Luboš Urban, podľa ktorého sa na "nočnej" akcii zúčastnili aj traja hráči rezervy: "Okamžite sme zrušili pondelkový a utorkový tréning a nariadili plošné testovanie. Po výsledkoch sa uvidí, čo ďalej."