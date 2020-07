Amatérsky vynálezca zo Šariša zmajstroval vozidlo ako zo sci-fi filmu: Sledujte, ako funguje kríženec auta a bicykla!

Vozidlo budúcnosti? Amatérsky vynálezca Matej Baláž (40) z Veľkého Šariša (okr. Prešov) vymyslel futuristické vozidlo, ktoré v sebe spája prvky bicykla aj auta.

Keď sviští po cyklochodníku, ľudia len neveriacky pozerajú, čo sa to k nim rúti. Stvoril ho pritom za pomerne smiešnu sumu, nápad a jeho šikovnosť však majú nevyčísliteľnú hodnotu. Matej (40) si zaumienil vyrobiť vozidlo, ktoré by bolo autom aj bicyklom zároveň, ale hlavne, aby malo kapotu a dalo sa používať aj v zlom počasí, už pred viacerými rokmi.

„Bicyklovanie je lacné, nezaberá to veľa miesta, netvoria sa preň zápchy ani emisie. Nevýhodou však je že keď prší a je zima, nedá sa bicykel používať. Inšpirovalo ma to, že som vozieval dcérku do škôlky, a keď sme pár dní nemohli ísť bicyklom, už nám to chýbalo,“ vysvetlil šikovný vynálezca. Začal s kreslením projektu, ale nikam to neviedlo. „Zároveň mi vychádzalo, že náklady na takéto vozidlo budú vysoké,“ poznamenal mladý muž, ktorý je povolaním špeditér.

Chce ešte jedno

Pred troma mesiacmi si povedal, že musí pristúpiť od kreslenia k činom. „Zobral som teda preglejku, plexisklo, motor, vyplietol som kolesá a pustil som sa do práce. Výsledkom je toto vozidlo. Nazval som ho Carcle bike, čo je odvodenina od anglických slov auto a bicykel,“ prezradil Baláž. Kým sa zrodilo, prešli tri mesiace.

„Pozeral som sa na podobné vozidlá, ktoré vznikli v Amerike, ale stáli 12-tisíc €. To nedáva žiaden zmysel, lebo za také peniaze si kúpite auto. Ja som kládol dôraz na to, aby to bolo ľahké a lacné,“ skonštatoval vynálezca, ktorý do auta investoval 2 000 € plus hodnotu nápadov a práce. „Chcel by som postaviť ešte jedno takéto vozidlo, ktoré bude mať vychytané muchy,“ uzavrel.

