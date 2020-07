Tásler si užil narodeniny: Sladké prekvapenie od krásnej priateľky

Prekvapenie od lásky! Spevák Ivan Tásler mal pred pár dňami 41. narodeniny. Momentálne si však užíva dovolenku a práve tam dostal aj sladký darček od svojej milovanej priateľky Denisy (25).

Ivan a Denisa si vychutnávajú krásy Slovinska a leňošenie pri mori. Kráska však, samozrejme, nezabudla na svoju lásku a prekvapila ju krásnou tortou. Tásler tak oslávil svoje 41. narodeniny naozaj originálne v zahraničí.

Vyzerá to tak, že dvojica sa skutočne našla a sú spolu veľmi šťastní. O tom svedčia aj nedávne slová Táslera na margo jeho vzťahu so sexicou. „Teraz, 25. júna, to bol rok, čo sme spolu, a musím povedať, že sme to cítili akoby od prvej chvíle, že toto je niečo iné. Vedeli sme, že to nie je len nejaký románik. Rovnako je to doteraz, je to medzi nami veľmi krásne, som vďačný za každý deň, čo sme spolu, ako sa k sebe správame,“ priznal v rozhovore pre Nový Čas víkend muzikant.