Média špekulujú o príchode Škrtela na Letnú: Vymení v Sparte Hancka?!

Ponuka, aká sa neodmieta?! Slovenský obranca Martin Škrtel (35) prežíva turbulentné obdobie. Popri radosti z prvenstva v tureckej najvyššej súťaži s istanbulským Basaksehirom totiž rieši svoju budúcnosť.

Do hry o cenné služby bývalého reprezentačného kapitána sa totiž prihlásila pražská Sparta, v ktorej by mal nahradiť krajana Dávida Hancka (22)!

Škrtel sa cez víkend v Turecku tešil zo svojho druhého majstrovského titulu v bohatej a úspešnej kariére. Ten prvý sa datuje ešte do roku 2007, keď so Zenitom Petrohrad ovládol ruskú ligovú scénu. Žulovitý stopér patril v pomaly končiacej sezóne k oporám a najlepšie hodnoteným hráčom Basaksehiru. Ambiciózny celok s ním v zostave navyše v Süper Lig ani jediný raz neprehral! Keďže skúsený obranca má s istanbulským mužstvom zmluvu len do konca tohto ročníka, začínajú sa už objavovať prví záujemcovia. Jeho výborná forma neunikla pozornosti viacerých európskych klubov, pričom najvážnejším kandidátom na Martinovo ulovenie je momentálne Sparta Praha. V jej drese končí ďalší Slovák Dávid Hancko, ktorý sa z hosťovania v českej metropole vracia do talianskej Fiorentiny. Práve jeho strata mala podľa viacerých médií vnuknúť vedeniu „rudých“ myšlienku na angažovanie Škrtela. Za príchod reprezentačného exkapitána má byť aj majiteľ Sparty Daniel Křetínský, ktorý má s futbalistami spod Tatier viaceré dobré skúsenosti.

„Rokovania prebiehajú, no obe strany sa zatiaľ nedohodli na podmienkach prípadného Škrtelovho pôsobenia na Letnej,“ hlásil web sport.cz s tým, že dva od seba nezávislé zdroje uvádzajú, že Hancko v Prahe určite nezostane. Jej predstaviteľom sa totiž zdá opcia vo výške 6 miliónov eur, ktorú by za jeho udržanie v Česku museli zaplatiť, príliš vysoká.