Slovenský cyklista sa pripravuje na reštart sezóny: Sagan potí krv v Alpách!

Nič nenecháva na náhodu. Cyklistická superhviezda Peter Sagan (30) prípravu na reštart sezóny ani náhodou nepodceňuje. Momentálne potí krv vo francúzskych Alpách, kde si spolu s tímovými kolegami dáva poriadne do tela.

Vybrali sa spolu napríklad na najvyššiu spevnenú cestu v Európe Col de la Bonette.

Fanúšikom cyklistiky netreba Col de la Bonette špeciálne predstavovať. Je to totiž oficiálne najvyššia spevnená horská cesta v Európe. Nachádza sa vo francúzskych Alpách pri talianskych hraniciach. V rokoch 1962, 1964, 1993 a 2008 tadiaľto dokonca viedli aj trasy Tour de France. Práve sem zamieril Peter Sagan s menšou skupinkou tímových kolegov z Bory.

Tourminátor tak nenecháva nič na náhodu a konkurencii dáva jasne najavo, že napriek koronavírusu chce na trati dominovať ako v minulosti. Každému laikovi musí byť jasné, že sa 1. augusta predstaví na štarte Strade Bianche, prvých pretekov po pandémii, vo fantastickej forme.

„Všetci pretekári sú na tom v tomto období poznačenom pandémiou rovnako. Teraz ide len o to, ako sa s tým kto vyrovnal a podcenil či nepodcenil prípravu. Niekoho korona poznačí negatívne, niekto iný sa môže zasa vrátiť silnejší,“ vysvetľoval prednedávnom Novému Času bývalý pretekár Peter Velits.

Col de la Bonette

Nadmorská výška: 2 802 m

Dĺžka stúpania: 24 km

Priemerný sklon stúpania: 6,6 %

Maximálny sklon stúpania: 10,1 %

Prevýšenie: 1 589 m

Kolumbijské esá už v Európe

Víťaz cyklistickej Tour de France Egan Bernal, Nairo Quintana a ďalšie športové esá odleteli z Kolumbie do Európy. Približne 120 športovcov, trénerov, technikov, lekárov a fyzioterapeutov bolo na palube špeciálneho letu z Bogoty do Madridu, ktorý podporili vláda, ministerstvo zahraničných vecí a ambasády. Vstup do Európskej únie z Kolumbie ešte nie je povolený v dôsledku pandémie koronavírusu, no Španielsko udelilo športovcom výnimku. „Je to už dávno, čo som súťažil, ale všetci sú na tom rovnako. Toto je úplne iná sezóna,“ povedal po prílete do Madridu Bernal, ktorý má obhajovať titul na Tour de France od 29. augusta do 20. septembra.