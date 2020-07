Mexičanka sa zbavila bábätka krutým spôsobom: Položila ho vedľa mraveniska, príšerná smrť

Krutosť a otrasná bezcitnosť sa musela ukrývať v matke novorodenca z mexického štátu Guanajuato.

Svoje novonarodené dieťa totiž zavinula do deky a položila vedľa mraveniska. Na bábätko zaútočili robotnice, ktoré ho na mnohých miestach poštípali. Dieťa našli policajti a odovzdali ho lekárom do nemocnice. Bohužiaľ, poštípanie mravčími robotnicami neprežilo.



Krátko po prevoze do nemocnice v meste Leon novorodeniatko zomrelo. Matka ho pohodila pri mravenisku v osade Heroes de Leon. "Dieťa bolo nájdené v zelených dupačkách a zabalené do žltej deky. Vyšetrovatelia zistili, že zomrelo na následky mnohopočetných pohryznutí mravcami, ktorí útočili na rôzne časti jeho tela," cituje mexický denník Milenio.



Zatiaľ vyšetrovatelia ani nikto z obyvateľov osady netuší, komu dieťa patrilo. "Oznámili nám to úrady, vôbec nechápeme, že tu máme medzi sebou ľudí, ktorí sú takí nehumánni a ohavní," cituje denník Milenio obyvateľa osady Heroes de Leon.