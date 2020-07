V Trnave začali už s prípravou na novú sezónu: Na dovolenky zabudnite!

Po mimoriadne krátkej prestávke začali futbalisti FC Spartak Trnava s prípravou na fortunaligovú sezónu 2020/2021.

Zverenci trénera Mariána Šarmíra pritom predchádzajúci ročník poznačený vynútenou pauzou spôsobenou pandémiou koronavírusu ukončili len v piatok 17. júla neúspešným finále play-off o miestenku Európskej lige. Hlavný kouč Šarmír mal v utorok k dispozícii 24 hráčov.

"Tri dni sú na odpočinok veľmi málo, ale verím, že chlapci si oddýchli a od dnešného dňa začíname tvrdo pracovať. Zatiaľ prišli mladí chlapci, talentovaní reprezentanti, no potrebujeme aj skúsenejších hráčov dotiahnuť. Potrebujeme aspoň jedného do každej formácie. Vyriešený máme stopérsky post, okrem Anthonyho máme troch mladých hráčov, ktorí určite dostanú šancu a uvidíme ako sa jej chopia. Máme nejaké vytipované posily a keď sa to podarí, tak si môžeme určiť ciele na novú sezónu,“ uviedol na klubovom webe tréner Šarmír.

Na úvodnom tréningu chýbala pätica zahraničných hráčov Marko Tešija, Alex Sobczyk, Dijan Vukojevič, Malkolm Moenza a Theofanis Tzandaris. Novými tvárami v hráčskej kabíne sú Ján Vlasko, Mário Mihál, Sebastián Gembický, Sebastián Kóša, Marek Václav, Tomáš Hambálek a Jakub Grič. "Hosťovanie sa skončilo Martinovi Gambošovi, ktorý sa hlási v Žiline a o jeho ďalšom pôsobení v Trnave sa rozhodne v najbližších dňoch," referuje oficiálny klubový web Spartaka Trnava.

Dvadsaťsedemročný brankár Dobrivoj Rusov tak krátku medzisezónnu pauzu ešte nezažil. "Možno to bude aj na niečo dobré, že budeme stále v tom futbalovom kolobehu. Ja to vnímam, ako keby sezóna ani neskončila, keďže sme ani neodišli na dovolenky. Nič sa nedá robiť. Cez koronu ten futbal každému chýbal a teraz musíme dohnať zameškané,“ poznamenal Rusov, v kabíne jeden z najskúsenejších hráčov. "Teraz je taký trend, že priestor dostávajú mladí hráči. Verím, že v tomto ťažkom trnavskom prostredí zvládnu. Ja im prajem, aby dobre zapadli do kolektívu a do budúcnosti, aby boli prínosom pre klub. Ja verím, že budeme hrať o horné priečky a budeme si futbal užívať,“ doplnil.

Už druhýkrát sa do Trnavy vracia stredopoliar Ján Vlasko. "Trnava mi podala pomocnú ruku, keď som mohol kvalitne trénovať po operácii a teraz sa jej to budem snažiť odplatiť. Teším sa na prvé zápasy, mali by prísť ešte skúsení hráči a verím, že vytvoríme silné mužstvo,“ povedal na klubovom webe.

Počas najbližšieho víkendu absolvuje Spartak prípravné súboje proti Pohroniu a Popradu, generálku na Fortuna ligu odohrá trnavský klub 1. augusta proti Olomoucu. Prvé kolo novej ligovej sezóny je na programe 8. a 9. augusta, Trnava vstúpi do nového ročníka duelom na pôde Michaloviec.

